Сколько людей погибли и ранены в результате массовой атаки России по Украине 6 июня
- В результате массированной атаки России по Украине погибли 3 спасателя в Киеве.
- Всего в Украине ранены 49 человек.
Украина в ночь на 6 июня пережила очередную массированную атаку России. К сожалению, страна-террористка унесла жизни нескольких украинцев.
Десятки людей получили травмы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.
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Во время ликвидации обстрела погибли спасатели
К сожалению, в результате атаки по Украине есть 3 погибших. Все они – спасатели.
В Киеве во время ликвидации последствий вражеских ударов погибли 3 спасателей ГСЧС. Они работали под обстрелами, чтобы помочь людям,
– рассказал Клименко.
Имена погибших – Павел Езгор, Даниил Скадин и Андрей Ременный.
Также в Киеве получили ранения 9 чрезвычайников. Среди них есть и те, кто в тяжелом состоянии, – медики борются за их жизни.
Еще 5 спасателей пострадали на Тернопольщине во время ликвидации возгорания.
Всего в Украине этой ночью ранены 49 человек, сообщил президент Зеленский.
24 Канал выражает искренние соболезнования семьям и друзьям погибших. Вечная память!