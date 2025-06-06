Сколько людей погибли и ранены в результате массовой атаки России по Украине 6 июня

Украина в ночь на 6 июня пережила очередную массированную атаку России. К сожалению, страна-террористка унесла жизни нескольких украинцев.

Десятки людей получили травмы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

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Во время ликвидации обстрела погибли спасатели

К сожалению, в результате атаки по Украине есть 3 погибших. Все они – спасатели.

В Киеве во время ликвидации последствий вражеских ударов погибли 3 спасателей ГСЧС. Они работали под обстрелами, чтобы помочь людям,

– рассказал Клименко.

Имена погибших – Павел Езгор, Даниил Скадин и Андрей Ременный.

Также в Киеве получили ранения 9 чрезвычайников. Среди них есть и те, кто в тяжелом состоянии, – медики борются за их жизни.

Еще 5 спасателей пострадали на Тернопольщине во время ликвидации возгорания.

Всего в Украине этой ночью ранены 49 человек, сообщил президент Зеленский.

24 Канал выражает искренние соболезнования семьям и друзьям погибших. Вечная память!