Цель – энергетика: разведка Великобритании проанализировала массированную атаку России 7 марта

Британская разведка обнародовала отчет о массированной атаке России на Украину, состоявшейся в ночь на 7 марта. Главной целью россиян в очередной раз стала энергетическая инфраструктура, в частности газовая.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Минобороны Великобритании.

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Что следует из анализа британской разведки

В британской разведке отметили, что в ночь на 7 марта Россия провела самую масштабную массированную атаку по Украине в 2025 году.

Наряду с 35 крылатыми ракетами воздушного базирования As-23a KODIAK (Х-101) Россия также запустила крылатые ракеты наземного нападения с кораблей Черноморского флота вместе с баллистическими ракетами малой дальности и более 100 беспилотниками-камикадзе, которые призваны усложнить и перегрузить украинскую ПВО,

– говорится в отчете.

В ведомстве отмечают, что Россия продолжает осуществлять удары по различным целям в Украине, в частности по энергетической инфраструктуре, в основном газовым объектам, пытаясь использовать зимний период для деморализации гражданского населения и ослабления экономики страны.

"KODIAK (Х-101) остается таким, задающим темп для российских крупномасштабных ударных пакетов, с рядом ударов меньшей интенсивности в этом году, что позволяет медленно пополнять запасы главных российских высокоточных боеприпасов. Восстановление своих запасов позволяет дальней авиации быть готовой к проведению подобных ударов почти без предупреждения или без какого-либо уведомления во время, которое выберет Россия", – информирует британская разведка.

К слову, по информации мониторинговых сообществ, Россия уже готовится к следующей массированной атаке. Отмечается, что враг проводит разведку объектов в Волынской, Львовской и Ивано-Франковской областях.