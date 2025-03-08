Повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Міноборони Великої Британії.

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Що випливає з аналізу британської розвідки

У британській розвідці зазначили, що в ніч на 7 березня Росія провела наймасштабнішу масовану атаку по Україні у 2025 році.

Поряд з 35 крилатими ракетами повітряного базування As-23a KODIAK (Х-101) Росія також запустила крилаті ракети наземного нападу з кораблів Чорноморського флоту разом з балістичними ракетами малої дальності і понад 100 безпілотниками-камікадзе, які покликані ускладнити та перевантажити українську ППО,

– йдеться у звіті.

У відомстві зазначають, що Росія продовжує здійснювати удари по різних цілях в Україні, зокрема по енергетичній інфраструктурі, в основному газовим об'єктам, намагаючись використати зимовий період для деморалізації цивільного населення та ослаблення економіки країни.

"KODIAK (Х-101) залишається таким, що задає темп для російських великомасштабних ударних пакетів, з низкою ударів меншої інтенсивності цього року, що дозволяє повільно поповнювати запаси головних російських високоточних боєприпасів. Відновлення своїх запасів дає змогу дальній авіації бути готовою до проведення подібних ударів майже без попередження або без будь-якого повідомлення у час, який вибере Росія", – інформує британська розвідка.

До слова, за інформацією моніторингових спільнот, Росія вже готується до наступної масованої атаки. Зазначається, що ворог проводить розвідку об'єктів у Волинській, Львівській та Івано-Франківській областях.