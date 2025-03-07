Россия планирует новый массированный удар по Украине: мониторы назвали регион, который может быть под угрозой

После массированной атаки в ночь на 7 марта россияне уже готовят новый удар. Об этом свидетельствует активность вражеской разведки. 24 Канал передает детали.

Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку, предложив перемирие в небе и на море. А Дональд Трамп заявил: наложит на Россию масштабные санкции, если Москва не захочет садиться за стол переговоров. Иностранные СМИ пишут, что президента США разозлила массированная атака, поскольку удар совпал во времени, когда Трамп активизировал свои миротворческие усилия.

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Что пишут мониторы о подготовке России к новой атаке

Телеграм-канал Tracking приводит такие данные: враг осуществляет разведку объектов в Волынской, Львовской и Ивано-Франковской областях, что может свидетельствовать о планировании дальнейших массированных атак по Украине.

Перед ракетной атакой России была осуществлена разведка объектов, по которым сегодня нанесен удар. Утром осуществлена доразведка по местам, которые были атакованы,

– добавляют там.

Еще утром 7 марта на авиабазу "Энгельс-2" сел транспортный самолет Ил-76. Предположительно, он доставил новую партию ракет Х-101/55см для Ту-95МС.

Телеграм-канал Aeris Rimor пишет, что 7 марта россияне израсходовали примерно одну шестую запасов Х-101. И уточняют: это не стратегический запас, а запас планирования на боевые использования.

Не секрет, что россияне запустили процесс подготовки к следующей атаке, как это происходило после каждого обстрела. По морю. Россияне применили для пусков только 1 малый ракетный корабль. Это 8 ракет. В ближайшее время в готовности к выходу в море еще 4 корабля (32 крылатые ракеты морского базирования (КРМБ, "Калибры")) и 3 дизельно-электрических подводных лодок (12 КРМБ). Береговой ракетный комплекс, выполнявший пуски, могут снарядить в течение ближайших дней,

– говорится в заметке.

Телеграм-канал "Каменская крыса" также информирует о проведении врагом разведки на Западе Украины. И замечает: примерно два борта Ту-95МС готовы к боевому применению. Их могли снарядить ракетами Х-101/555/55. Другие мониторинговые каналы пишут, что снаряженных самолетов может быть больше.

Важно сказать, что, во-первых, это не официальные данные, во-вторых, Россия может ударить по любому региону Украины в любой момент из любого оружия. Поэтому важно всегда реагировать на тревоги, держать телефон заряженным и критически воспринимать информацию.