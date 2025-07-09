Абсолютный рекорд: Россия запустила более 700 БпЛА

Ночью 9 июня Россия запустила по Украине 741 воздушную цель. Это стало абсолютным рекордом за все время полномасштабной агрессии, в том числе по количеству применяемых дронов.

Россия бьет свои рекорды террора в последнее время каждые несколько дней. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и представителя.

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Россия побила свой рекорд масштабов воздушных атак

В ночь на 9 июля Россия применила против Украины 741 средство воздушного нападения. Речь идет о 728 БпЛА и 13 ракетах.

Такое количество БпЛА и ракет Россия не запускала еще никогда. Это рекорд и общего количества примененных воздушных средств и конкретно дронов.

Впрочем, как отметил Юрий Игнат, представитель Воздушных сил ВСУ, "Шахедов" Россия на самом деле запустила чуть более 300. Остальные цели – это дроны-имитаторы.

Он подчеркнул, что этой ночью силы ПВО справились неплохо. Есть определенные последствия от ударов ракет "Кинжал", которые трудно перехватить, но и те далеко не достигли целей, которых стремился враг.

Над отражением атаки работала авиация, зенитно-ракетные войска, мобильные огневые группы и дроны-перехватчики. Последние сегодня прекрасно себя показали, уничтожив десятки целей.

Основной целью ударов была Волынь, в ее воздушное пространство залетало около 50 БПЛА и 5 ракет. Как отметил Игнат, последнее время Россия выбирает конкретные города для нанесения массированного удара.

Предыдущий свой рекорд Россия побила несколько дней назад – 4 июля. Тогда на Украину летело 550 воздушных средств нападения – 539 дронов и 11 ракет.

Следует отметить, что до того рекорд Россия ставила тоже не слишком раньше – 29 июня. Это свидетельствует о беспрецедентном наращивании воздушного террора против Украины.