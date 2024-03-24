Оккупанты пытаются использовать имеющиеся ресурсы рационально. Они набираются опыта и знаний, как и украинские военные. Поэтому каждый удар становится все более комплексным и продуманным. Поэтому, как рассказал 24 Каналу руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук, россияне и начали бить по конкретным целям.

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Начали свою операцию весной

Лакийчук отметил, что во время вражеского обстрела 22 марта россияне в разное время запустили баллистику, "Шахеды" и крылатые ракеты, чтобы вражеское железо долетело до своих целей примерно в одинаковый период. Оккупанты не использовали традиционную схему: первая волна – перегрузки украинской системы ПВО, вторая – удары по объектам.

Начиная с 21 марта, россияне запускают "винегрет" из ракет и беспилотников, чтобы атака состоялась кучей. Украинским воинам сложно одновременно работать по разным типам оружия, поскольку каждая из них имеет разную характеристику. Поэтому враг пытается таким образом достичь преимущества, чтобы уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины.

Хорошо, что мы успели пережить самое страшное – зимний период. И они начали свою операцию весной. Поэтому самого страшного вряд ли следует ожидать, но жизни они нам не дадут,

– отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI".

Можно констатировать, что россияне решили "положить" украинскую энергетику. К тому же, сейчас противник действует более разумно, пытаясь бить по наиболее уязвимым элементам системы и наносить удар по ее сложным частям. Однако отопительный сезон понемногу заканчивается, с каждым днем становится теплее и последствия ударов гораздо меньше, чем в осенне-зимний период в 2022 году.

Интересно! Россияне действуют похоже, как украинские военные, которые мощно бьют по российским НПЗ. Украина наносит удар не по каким-то бочкам, а именно по комплексам глубокой переработки. Если ракета туда попадет, предприятие останавливает работу на длительное время. Так же пытаются действовать оккупанты, но по энергетической системе Украины.

Массированная атака по Украине: главное