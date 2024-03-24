Окупанти намагаються використовувати наявні ресурси раціональніше. Вони набираються досвіду та знань, як і українські військові. Тому кожен удар стає все більше комплексним та продуманим. Тому, як розповів 24 Каналу керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук, росіяни почали бити по конкретних цілях.

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Розпочали свою операцію весною

Лакійчук зазначив, що під час ворожого обстрілу 22 березня росіяни у різний час запустили балістику, "Шахеди" та крилаті ракети, аби вороже залізо долетіло до своїх цілей приблизно в однаковий період. Окупанти не використали традиційну схему: перша хвиля – перенавантаження української системи ППО, друга – удари по об'єктах.

Починаючи з 21 березня, росіяни запускають "вінегрет" з ракет та безпілотників, щоб атака відбулася кучею. Українським воїнам складно одночасно працювати по різних типах зброї, оскільки кожна з них має різну характеристику. Тому ворог намагається у такий спосіб досягти переваги, щоб нищити енергетичну інфраструктуру України.

Добре, що ми встигли пережити найстрашніше – зимовий період. І вони розпочали свою операцію навесні. Тому найстрашнішого навряд чи слід очікувати, але життя вони нам не дадуть,

– наголосив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Можна констатувати, що росіяни вирішили "покласти" українську енергетику. До того ж, зараз противник діє більш розумно, намагаючись бити по найбільш вразливих елементах системи та завдавати удару по її складних частинах. Проте опалювальний сезон потроху закінчується, з кожним днем стає тепліше й наслідки ударів набагато менші, ніж в осінньо-зимовий період у 2022 році.

Цікаво! Росіяни діють схоже, як українські військові, які потужно б'ють по російських НПЗ. Україна завдає удару не по якихось бочках, а саме по комплексах глибокого перероблення. Якщо ракета туди поцілить, підприємство зупиняє роботу на тривалий час. Так само намагаються діяти окупанти, але по енергетичній системі України.

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