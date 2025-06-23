Чтобы массированные атаки по Украине уменьшились: какие цели в России надо поразить в первую очередь

Для эффективной защиты от будущих российских воздушных атак Украина должна в первую очередь наносить удары по стратегическим целям в России. Речь идет о местах, где изготавливают "Шахеды" и ракеты, а также стратегические бомбардировщики.

Такое мнение 24 Каналу высказал ветеран российско-украинской войны и майор запаса Алексей Гетьман, отметив, что наносить удары по местам запуска трудно, поскольку враг часто меняет места дислокации.

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Какие цели в России надо поразить в первую очередь

По данным Главного управления разведки, россияне ежедневно производят примерно 170 "Шахедов", а ежемесячно – до 95 ракет. Россия имеет в запасе почти 2 тысячи крылатых, баллистических и гиперзвуковых ракет. Это большое количество, однако по сравнению с началом полномасштабного вторжения – вдвое меньше: тогда Россия имела на вооружении примерно 4 тысячи ракет.

Например, сейчас в России насчитывается около 500 ракет "Искандер-М", но в начале вторжения их было около 800.

Возможны ли в дальнейшем воздушные операции России? Да, вполне возможны. Что надо делать Украине? Бить в ответ всем чем имеем,

– отметил Алексей Гетьман.

Украина не имеет возможности постоянно уничтожать места пуска ракет или "Шахедов" – они или запускаются с самолетов, или преимущественно мобильные. Единственный эффективный способ противодействия – наносить удары по стратегическим бомбардировщикам, местам производства ракет и дронов. Эти удары должны быть масштабируемыми.

После того как Украина временно прекратила атаки на российскую энергетическую инфраструктуру после начала переговорного процесса, Россия снова выдвинула те же ультимативные требования, что и в начале полномасштабного вторжения. Следовательно, необходимо масштабировать удары по территории России. Это не остановит агрессора сразу, но может существенно ограничить его возможности для дальнейших атак по Украине.