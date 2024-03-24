Массированная атака по Украине: одна из ракет России на 39 секунд залетела на территорию Польши
Источник:Dowództwo Operacyjne
Во время массированной российской атаки Украины ночью 24 марта одна из ракет залетела на территорию Польши. По предварительным данным, эта ракета оккупантов находилась на территории страны примерно 39 секунд.
В конце концов российская ракета после этого вернулась на территорию Украины, чтобы нанести удар. В Варшаве уже отреагировали на этот инцидент.
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Российская ракета залетела на территорию Польши
В Оперативном командовании Вооруженных сил Польши сообщили, что нарушение воздушного пространства произошло в 4:23 по местному времени. Тогда в Польшу залетела одна из крылатых ракет, запущенных этой ночью дальней авиацией России. Целями ударов были города на Западе Украины.
Объект вошел в польское пространство вблизи города Осердов (Люблинское воеводство) и пробыл там 39 секунд. В течение всего полета за ним наблюдали военные радары,
– написали польские военные.
Представители Оперативного командования Вооруженных сил Польши также отметили, что ночью были запущены все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши. Среди прочего, была активизирована польская и союзническая авиация.
Кроме того, военные отметили, что польская армия постоянно мониторит ситуацию на территории Украины и остается в постоянной готовности к обеспечению безопасности воздушного пространства Польши.
Поляки поднимали авиацию из-за массированного обстрела Украины
- В Оперативном командовании Вооруженных сил Польши также заявили, что наблюдали ночью интенсивную активность дальней авиации России, связанную с задачей воздушных и ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины. Из-за этого поляки были вынуждены поднимать в небо свою авиацию.
- Между тем мониторинговые телеграм-каналы заявили, что по меньшей мере одна крылатая ракета пролетала вдоль границы между Украиной и Польшей. В Министерстве обороны Польши заверили, что постоянно отслеживают ситуацию в небе.
- Стоит отметить, что во время массированной атаки России по Украине только 20 ракет летели на Львовскую область. По данным городского головы Львова Андрея Садового, враг пытался атаковать объекты критической инфраструктуры региона.
- Примечательно, что российская армия сначала атаковала Украину своими беспилотниками типа "Шахед" вечером 23 марта, а уже ночью 24 марта запустила по территории нашего государства крылатые ракеты. Из-за этого по всей Украине раздавались сигналы воздушной тревоги.