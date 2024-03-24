Массированная атака по Украине: одна из ракет России на 39 секунд залетела на территорию Польши

Во время массированной российской атаки Украины ночью 24 марта одна из ракет залетела на территорию Польши. По предварительным данным, эта ракета оккупантов находилась на территории страны примерно 39 секунд.

В конце концов российская ракета после этого вернулась на территорию Украины, чтобы нанести удар. В Варшаве уже отреагировали на этот инцидент.

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Российская ракета залетела на территорию Польши

В Оперативном командовании Вооруженных сил Польши сообщили, что нарушение воздушного пространства произошло в 4:23 по местному времени. Тогда в Польшу залетела одна из крылатых ракет, запущенных этой ночью дальней авиацией России. Целями ударов были города на Западе Украины.

Объект вошел в польское пространство вблизи города Осердов (Люблинское воеводство) и пробыл там 39 секунд. В течение всего полета за ним наблюдали военные радары,

– написали польские военные.

Представители Оперативного командования Вооруженных сил Польши также отметили, что ночью были запущены все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши. Среди прочего, была активизирована польская и союзническая авиация.

Кроме того, военные отметили, что польская армия постоянно мониторит ситуацию на территории Украины и остается в постоянной готовности к обеспечению безопасности воздушного пространства Польши.

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