Три массированные атаки подряд: в Defence Express сказали, означает ли это увеличение ракет у России

Российская армия осуществила ряд массированных атак по Украине, применив различные типы ракет и дронов. В частности, в ночь на 25 мая россияне использовали 367 средств воздушного нападения.

Главный редактор Defence Express Олег Катков в эфире 24 Канала объяснил, что прежде чем делать выводы об увеличении ракетного или дронового потенциала России, стоит проанализировать месячные показатели атак и использованных ею средств поражения.

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Враг накапливает ресурс для массированных атак

Катков отметил, что случается ситуация, когда враг ограниченно использует "Шахеды" в течение недели, накапливает запас и затем запускает их концентрированно на следующий день. То есть вместо ежедневных атак выбирает нанести удар в определенный день, но сделать его масштабным.

"В мае были дни, когда не было "шахедных" атак. То, что противник изготовил и не запустил, могло быть им использовано вчера или позавчера. Относительно того, что россияне провели первый за месяц комбинированный удар с запуском разновидностей крылатых ракет, это важная деталь. Россия не запускает столько ракет, сколько производит", – озвучил Катков.

По словам главного редактора Defence Express, за весь май россияне выпустили более 55 крылатых ракет всех типов, в частности Х-101, "Калибры", "Искандеры-М". Если проанализировать апрель, показатель будет такой же, ориентировочно полсотни крылатых ракет.

"Конечно, что после трех суток массированных атак есть ощущение, что в России увеличилось количество средств поражения, однако стоит анализировать ситуацию за месяц", – отметил Катков.

Почему некоторые ракеты не детонируют после их сбивания

Из собственных источников издание Defense Express узнало, что боевая часть одной из ракет типа "Искандер-М", которая была сбита во время атаки прямым попаданием в ракету, не сдетонировала. Катков объяснил, что такое случается, в частности уже были подобные ситуации во время сбития Х-101, "Калибров".

Говорится о кинетическом перехвате, когда использованное средство уничтожило боевую часть, благодаря чему не состоялась детонация в воздухе и даже после падения ракеты на землю этого не произошло. Мог произойти банально обрыв детонаторов,

– объяснил Катков.

Отметим, что ранее Олег Катков оценил возможности России запускать за сутки 1000 дронов. Он рассказал сможет ли страна-агрессорка кратно увеличить производство беспилотников в короткой перспективе.