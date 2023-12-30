Возможности есть: когда россияне могут нанести новый массированный удар

В пятницу, 29 декабря, россияне массированно атаковали Украину. По украинским городам выпустили 158 целей. Однако у России есть еще немало ресурсов для новых атак.

Оккупанты, несмотря на санкции, имеют возможности для производства новых ракет. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, объяснив, когда россияне могут нанести новый удар.

Читайте детали Попадание в дома, учреждения здравоохранения, образования: все о массированной комбинированной атаке России

Массированный удар может повториться

В последние месяцы россияне постоянно избивали "Шахедами" и баллистическими ракетами по разным городам Украины. Они летели с разных направлений, в разном количестве, разными маршрутами. Очевидно это, оно было направлено на то, чтобы найти расположение зенитно-ракетных комплексов.

Собранную информацию использовали при атаке по Украине 29 декабря, выпустив суммарно

На мой взгляд, учитывая, сколько средств они смогли накопить, не нанося удары по Украине в течение почти трех месяцев, то следует ожидать в ближайшее время повторения такого массированного ракетного удара,

– подчеркнул Попович.

Напомним, в прошлом году россияне массированно обстреливали Украину и 29, 30, 31 декабря и в новогоднюю вещь.

Если проводите параллели в истории, вполне возможно, что они могут нам сделать такой "новогодний подарок". Я не буду говорить, что это обязательно будет, просто сравниваю с прошлым годом, – заметил Попович.

К сожалению, у россиян остаются ракеты, и их способны производить. Несмотря на наложенные санкции, оккупанты получают нужные компоненты для производства оружия, которым будут атаковать Украину.

По данным Воздушных сил по состоянию на начало декабря, у россиян есть около 900 высокоточных дальнобойных ракет. Так что мощности для новых массированных ударов у россиян есть.

"Я бы призывал не жить, согласно тому, что оно там может ударить, поскольку от нас это не зависит. Надо следить за сигналами тревоги и на них реагировать", – подчеркнул военный эксперт.

Россия в дальнейшем может производить ракеты

В Институте изучения войны сообщили, что Россия намеренно накапливала разные ракеты в течение осени 2022 – начала зимы 2023 года, чтобы создать комплексный массированный удар.

Я здесь далек от мнения, что это была месть за "Новочеркасск", сбитые Су-30 и Су-29. Это не было месть, поскольку подобный удар мог готовиться только очень тщательно, в течение длительного времени,

– подчеркнул Попович.

Атака 29 декабря была комбинирована разными типами ракет: крылатыми, баллистическими и аэробалистическими. В частности, аэробалистические ракеты Х-22 обладают очень серьезной разрушительной силой. К сожалению, их невозможно сбить теми средствами, которые сейчас есть в Украине.

Оперативные детали и последствия вражеской атаки нашем телеграмме.

Кроме того, запускали и "Шахеды".

"К большому сожалению, избивали, очевидно, по тем местам, которые не были прикрыты соответствующими зенитно-ракетными комплексами, которые способны сбивать подобные воздушные цели. Если говорить о сбитии крылатых ракет, то наша система ПВО сработала очень хорошо ", – подчеркнул Денис Попович.

На протяжении всех этих ракетных обстрелов в этом году и силы противовоздушной обороны в прошлом году, мобильные группы получили незаурядный опыт. Были случаи, когда сбивали всю сотню ракет, выпускаемых оккупантами по территории Украины.

Массированная атака 29 декабря: коротко