Вероятность массированного удара: мониторы отмечают активность вражеской авиации

Некоторые факторы указывают на то, что Россия готовит новый массированный обстрел. В частности замечена активность ее боевой авиации, несущей ракеты.

Об этом пишет ряд мониторинговых телеграмм-каналов.

Смотрите также Россия трижды атаковала энергетические объекты Азербайджана в Украине, и это не случайность, – Алиев

Какие признаки указывают на подготовку России к новому массированному обстрелу?

Мониторинговые каналы отмечают, что есть признаки, указывающие на вероятный боевой вылет стратегической авиации этой ночью. Есть высокая угроза вылета бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160 и истребителей МиГ-31К.

2 российских Ту-95МС перелетели с "Оленья" на "Энгельс-2". Один снаряженный бомбардировщик уже находится на базе "Оленья".

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 каналу, что цель оккупантов достаточно проста – продолжать наносить массированные ракетные удары по Украине. В российском Генштабе продолжат концентрироваться на ударах по украинской энергетике.

О новом массированном обстреле предупреждал и президент Зеленский