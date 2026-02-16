Вероятность массированного удара: мониторы отмечают активность вражеской авиации
- Мониторинговые каналы фиксируют активность стратегической авиации России, указывая на возможность массированного обстрела.
- Россия перемещает бомбардировщики Ту-95МС, что может свидетельствовать о подготовке к воздушной атаке.
Некоторые факторы указывают на то, что Россия готовит новый массированный обстрел. В частности замечена активность ее боевой авиации, несущей ракеты.
Об этом пишет ряд мониторинговых телеграмм-каналов.
Какие признаки указывают на подготовку России к новому массированному обстрелу?
Мониторинговые каналы отмечают, что есть признаки, указывающие на вероятный боевой вылет стратегической авиации этой ночью. Есть высокая угроза вылета бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160 и истребителей МиГ-31К.
2 российских Ту-95МС перелетели с "Оленья" на "Энгельс-2". Один снаряженный бомбардировщик уже находится на базе "Оленья".
Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 каналу, что цель оккупантов достаточно проста – продолжать наносить массированные ракетные удары по Украине. В российском Генштабе продолжат концентрироваться на ударах по украинской энергетике.
О новом массированном обстреле предупреждал и президент Зеленский
Президент Зеленский сообщил, что Россия готовится к очередному массированному удару по Украине.
Президент поручил командующему Воздушных сил ВСУ Анатолию Кривоножко, министру обороны Украины Михаилу Федорову и руководителю Укрэнерго Виталию Зайченко в течение дня подготовить необходимые дополнительные меры защиты.
Глава государства ранее предупреждал о возможных атаках России на украинскую энергетику в холодные дни и призвал реагировать на тревоги.