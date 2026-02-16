Про це пише низка моніторингових телеграм-каналів.

Які ознаки вказують на підготовку Росії до нового масованого обстрілу?

Моніторингові канали зазначають, що є ознаки, які вказують на ймовірний бойовий виліт стратегічної авіації цієї ночі. Є висока загроза вильоту бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 та винищувачів МіГ-31К.

2 російські Ту-95МС перелетіли з "Оленья" на "Енгельс-2". Один спорядщений бомбардувальник вже перебуває на базі "Оленья".

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що мета окупантів досить проста – продовжувати завдавати масованих ракетних ударів по Україні. У російському Генштабі продовжать концентруватися на ударах по українській енергетиці.

Про новий масований обстріл попереджав і президент Зеленський