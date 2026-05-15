Сколько дронов может выпустить Россия до конца 2026 года: экс-сотрудник СБУ удивил прогнозом

Россия продолжает терроризировать Украину дроновыми атаками. В апреле Москва выпустила на 400 дронов больше чем в марте. Такая тенденция может продолжиться.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал бывший работник СБУ Иван Ступак. По его словам, Россия способна серьезно увеличить количество выпущенных дронов по Украине уже до конца 2026 года.

Сколько дронов может выпустить Россия по Украине?

За время перемирия россияне накопили значительное количество дронов и ракет. В конце концов, ними россияне и терроризировали Украину 13 и 14 мая. За два дня по территории украинских городов выпустили более 1550 беспилотников и 56 ракет различного типа.

По мнению Ивана Ступака, в дальнейшем возможности России будут только увеличиваться.

"За март по Украине прилетело около 6300 дронов, а за апрель вне 6700. То есть они достаточно стремительно пересекли отметку в 6,5 тысяч дронов, хотя я был уверен, что эту планку преодолеют где-то в июне. В общем, мне кажется, что до конца года, если война не закончится, то мы увидим около 70 – 75 тысяч выпущенных дронов за календарный год", – предположил экс-сотрудник СБУ.

Справка. По подсчетам аналитиков, в 2025 году Россия запустила по Украине почти 55 тысяч дронов "Шахед" и их имитаторов. Это в 5 раз больше по сравнению с 2024 годом.

К сожалению, России, несмотря на санкции, удалось полностью наладить производство дронов. В начале 2026 года Владимир Зеленский сообщил, что за день страна-агрессор производит около 500 ударных дронов. Эта цифра могла возрасти.

К слову, в планах России произвести 7 миллионов FPV-дронов до конца текущего года.

Как в Украине борются с российскими дронами?