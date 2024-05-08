Весь набор ракет: Свитан предупредил о возможном повторении массированной атаки в ближайшие дни
В ночь на 8 мая россияне массированно атаковали Украину. Под прицелом оккупантов в очередной раз оказались объекты энергетической инфраструктуры. В ближайшее время атаки могут повториться.
Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что задача уничтожить энергосистему Украины однозначно стояла перед россиянами, ведь в основном ракеты и "Шахеды" летели по энергообъектам. Однако сама по себе атака была достаточно стандартной, хотя сейчас россияне и используют большое количество модификации ракет.
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Разнопрофильная атака
Роман Свитан отметил, что во время атаки были применены "Кинжалы", "Искандеры" и "Калибры", четыре из которых выпустили с подводной лодки. Было 45 ракет Х-101 и Х-555, а также несколько управляемых ракет авиационного базирования Х-59. Конечно же, выпустили и 21 "Шахед". То есть россияне попытались создать многоуровневую и разнопрофильную атаку.
Из 45 ракет 33 были сбиты. А вот пропущенные 12 ракет Х-101 – серьезный показатель. Эти ракеты содержат полутонные боевые части, которые позволяют уменьшить дальность полета ракеты и объем топливных баков. Они наносят серьезный ущерб, но наши ПВО с ним справятся,
– подчеркнул полковник запаса ВСУ.
По его словам, для россиян сейчас сложно даже определить цель и как к ней подойти. Те цели в Украине, которые нельзя по определенным причинам переместить, прикрываются системой противовоздушной обороны.
Геноцидный режим россиян
Поскольку "легальных" или военных целей у россиян все меньше, под удар попадают гражданские объекты.
"Россияне переходят в другой режим – геноцидный и террористический, поскольку мы видим, как наносятся удары и по Одессе, и по Харькову, по жилому сектору и мирным людям. Видим потери среди гражданского населения", – сказал военный эксперт.
Роман Свитан добавил, что хоть количество атак падает из-за того, что целеуказания нет, сегодняшняя атака – не последняя.
В течение нескольких дней будет повтор атаки такого же уровня, возможно, ночью с 8 на 9 мая, поэтому ближайшие 3 – 4 дня надо быть очень осторожными, особенно в ночное время,
– подчеркнул Свитан.
Кроме атак по объектам энергетики, россияне не перестают атаковать Львовскую область, в частности Стрыйщину, где расположено крупнейшее в Европе газовое хранилище.
В нем могут храниться по крайней мере несколько десятков миллиардов кубов газа, а использовать его могут как западные, так и украинские компании. В течение лета там можно накопить достаточное количество газа, чтобы зимой не было ни тепловых, ни электрических блэкаутов.
Россияне пытаются до него достать и выбить крылатыми ракетами "Кинжал", поэтому такие объекты должны быть прикрыты системами противобаллистических зенитно-ракетных комплексов уровня SAMP/T или того же Patriot.
Оптимальный вариант – чтобы два польских Patriot могли перекочевать на нашу территорию и прикрывать запад нашей страны и расположенные там энергообъекты. Они важны как для нас, так и для Польши,
– сказал Роман Свитан.
Россия атакует Украину: последние новости
- 8 мая оккупанты нанесли удар по объектам генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. В частности, были поражены 3 теплоэлектростанции ДТЭК, а также оборудование на одном из объектов "Укрэнерго" в центральном регионе.
- Утром Россия атаковала гражданскую железнодорожную инфраструктуру в Херсоне. Были повреждены пути и вокзал города. Однако уже в 15:24 в Укрзализныце сообщили, что завершили ремонт поврежденной в пути, поэтому 9 мая рейсы будут проходить по расписанию.
- Также утром россияне нанесли по меньшей мере семь ракетных атак по Запорожью. Повреждены объекты в четырех районах города: 15 жилых домов и 6 нежилых; 3 учебных заведения; учреждение здравоохранения; гараж и автомобили.
- Днем российские оккупанты ударили по Салтовскому району Харькова – снаряд попал прямо в футбольную площадку, где играли трое подростков. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, у одного мальчика – травматическая ампутация. Сейчас лучшие врачи пытаются спасти детям жизнь.