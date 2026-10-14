Запад Украины массированно атаковали реактивные БпЛА, по Киеву била баллистика: что известно о последствиях
Вечером 13 октября российские войска провели массированную атаку реактивными беспилотниками по западным регионам Украины. Также враг нанес мощный удар баллистическими ракетами по Киеву.
Власти уже предоставили первую информацию о последствиях этих обстрелов, в частности в Хмельницком и Тернополе. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.
Каковы последствия массированной атаки 13 октября по Киеву и Западу Украины?
Городской глава Киева Виталий Кличко сообщает, что на данный момент в доме в Деснянском районе насчитывается 21 пострадавший, среди них – восьмилетний ребенок. 16 человек госпитализированы, 4 находятся в тяжелом состоянии. Один человек погиб. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киеве продолжается спасательная операция – удар противника повредил жилой дом, пожар охватил квартиры с 1 по 8 этажи. Попадание также зафиксировано на территории энергообъекта – одной из основных электростанций Киева. Городские власти сообщают, что в Хмельницком за день было более 10 воздушных тревог. Произошел пожар в доме в частном секторе. Информации о пострадавших нет. Осколки упали также на территорию частного домовладения в одном из микрорайонов города – пострадавших нет. На территории Хмельницкого района повреждены частные предприятия, АЗС, медицинское учреждение, автомобили. 6 человек получили ранения. В Тернополе произошло попадание в одно из административных зданий, сообщает ОВА. Информация о возможных пострадавших уточняется. Городской голова Андрей Садовый сообщил, что ни один дрон не долетел до Львова благодаря работе сил ПВО.
Киев.
Киев
Хмельницкий
Тернополь
Львов
Городской глава Киева Виталий Кличко сообщает, что на данный момент в доме в Деснянском районе насчитывается 21 пострадавший, среди них – восьмилетний ребенок. 16 человек госпитализированы, 4 находятся в тяжелом состоянии.
Один человек погиб.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киеве продолжается спасательная операция – удар противника повредил жилой дом, пожар охватил квартиры с 1 по 8 этажи.
Попадание также зафиксировано на территории энергообъекта – одной из основных электростанций Киева.
Городские власти сообщают, что в Хмельницком за день было более 10 воздушных тревог.
Произошел пожар в доме в частном секторе. Информации о пострадавших нет.
Осколки упали также на территорию частного домовладения в одном из микрорайонов города – пострадавших нет.
На территории Хмельницкого района повреждены частные предприятия, АЗС, медицинское учреждение, автомобили. 6 человек получили ранения.
В Тернополе произошло попадание в одно из административных зданий, сообщает ОВА. Информация о возможных пострадавших уточняется.
Городской голова Андрей Садовый сообщил, что ни один дрон не долетел до Львова благодаря работе сил ПВО.
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Добавим, что ночью 14 октября воздушная атака врага продолжается. Если в вашем регионе объявлена тревога – позаботьтесь о безопасности!