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24 Канал Главные новости Запад Украины массированно атаковали реактивные БпЛА, по Киеву била баллистика: что известно о последствиях
14 октября, 01:13
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Запад Украины массированно атаковали реактивные БпЛА, по Киеву била баллистика: что известно о последствиях

Олесь Друкач

Вечером 13 октября российские войска провели массированную атаку реактивными беспилотниками по западным регионам Украины. Также враг нанес мощный удар баллистическими ракетами по Киеву.

Власти уже предоставили первую информацию о последствиях этих обстрелов, в частности в Хмельницком и Тернополе. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Каковы последствия массированной атаки 13 октября по Киеву и Западу Украины?

 

00:55, 14 октября

Киев.

Городской глава Киева Виталий Кличко сообщает, что на данный момент в доме в Деснянском районе насчитывается 21 пострадавший, среди них – восьмилетний ребенок. 16 человек госпитализированы, 4 находятся в тяжелом состоянии.

Один человек погиб.

00:50, 14 октября

Киев


Последствия атаки врага на Киев / Фото ГСЧС

00:45, 14 октября

Киев

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киеве продолжается спасательная операция – удар противника повредил жилой дом, пожар охватил квартиры с 1 по 8 этажи.

Попадание также зафиксировано на территории энергообъекта – одной из основных электростанций Киева.

00:40, 14 октября

Хмельницкий

Городские власти сообщают, что в Хмельницком за день было более 10 воздушных тревог.

Произошел пожар в доме в частном секторе. Информации о пострадавших нет.

Осколки упали также на территорию частного домовладения в одном из микрорайонов города – пострадавших нет.

На территории Хмельницкого района повреждены частные предприятия, АЗС, медицинское учреждение, автомобили. 6 человек получили ранения.

00:35, 14 октября

Тернополь

В Тернополе произошло попадание в одно из административных зданий, сообщает ОВА. Информация о возможных пострадавших уточняется.

00:30, 14 октября

Львов

Городской голова Андрей Садовый сообщил, что ни один дрон не долетел до Львова благодаря работе сил ПВО.

Обратите внимание! Оперативную информацию о воздушных тревогах, ракетной опасности, угрозах применения врагом ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Добавим, что ночью 14 октября воздушная атака врага продолжается. Если в вашем регионе объявлена тревога – позаботьтесь о безопасности!