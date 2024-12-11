Все готово к обстрелу, – в ЦПД сообщили, какое оружие уже накопили россияне

Оккупанты якобы подготовили ресурс на аэродромах стратегической авиации для нового обстрела. Посольство США также предупреждает об угрозе российских ракет и дронов.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при ЦНБО Андрей Коваленко отметил 24 Каналу, что тактика врага не менялась. Россияне еще с лета готовились к ударам по украинской энергетике.

К теме Враг не меняет тактику и подготовил ресурс к новым обстрелам Украины, – ЦПД

Что именно накопила Россия

Кроме атак по энергетике, оккупанты бьют по гражданским, уничтожают дома, больницы, учебные заведения. Это остается неизменным с начала войны.

По ресурсу, то у них все готово к обстрелу. Когда я так говорю, то имею в виду ракеты Х-101, ракеты "Калибр", которые они, к сожалению, производят,

– сказал Андрей Коваленко.

Уменьшение обстрелов "Шахедами", которое мы наблюдаем, также может свидетельствовать, что враг их накапливает. Это делается для их интенсивного использования. Но когда точно все будет готово, когда наша разведка об этом узнает, то, вероятно, в информационном поле появятся "предупредительные знаки".

"С другой стороны, враг сейчас проводит информационную кампанию. Мы можем назвать ее "Орешник", потому что она связана с оружием, которое имеет Кремль, – добавил руководитель ЦПИ.

Что известно об ударе "Орешником"