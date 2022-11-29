Корабли в море могут быть имитацией, – эксперт оценил угрозу массированной атаки от России

Самую мощную ракетную атаку Россия совершила 24 февраля, тогда было нанесено более 160 ударов. Пока неизвестно, смогут ли оккупанты повторить столь масштабный обстрел, поскольку уже не имеют соответствующего ресурса.

Такое мнение 24 каналу высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он добавил, что возможности страны-агрессора относительно накопления боекомплекта для массированного удара составляют 1,5-2 недели.

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Сможет ли Россия осуществить более мощную атаку, чем 24 февраля

Коваленко отметил, что захватчики могут использовать всевозможную номенклатуру вооружения. Например, могут применить не только ракетное оружие авиационного базирования Х-101, но и крылатые ракеты типа "Калибр", "Искандер", дроны-камикадзе, РСЗО и т.д.

Именно ракетная компонента – сухопутная, авиационная и морская – у них дефицитная. Поэтому осуществление массированного обстрела более 160 (атак – 24 канал) ракетным оружием под серьезным сомнением,

– рассказал военно-политический обозреватель.

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Россия имеет производство крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", но оно более проблематичное, чем Х-59 или Х-101. Кроме того, в последнее время оккупанты совершали массированные обстрелы, используя именно авиационные ракеты.

Россия держит в Черном море один ракетоноситель. Впрочем, не следует забывать, что страна-агрессор имеет подлодки и их также можно использовать для запуска ракет морского базирования. К тому же их сложно отслеживать, когда они находятся под водой.

Но дело в том, что производство этих ракет проблематично, поэтому даже если они выходят в открытое море, то это может быть имитацией, а не непосредственной угрозой,

– объяснил Коваленко.

По его словам, российские захватчики опасаются, что ВСУ могут потопить их корабли, поэтому не выходят большими группами в открытое море. Для них это очень большой риск.

Военно-политический обозреватель добавил, что страна-агрессор имеет 6 подлодок класса "Варшавянка" и 1 - "Алроса", которая не совсем боеспособна, но ее еще можно использовать. Так, суммарно с этих лодок можно совершить 24 – 28 пусков.

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