Ставки растут: как обстрелы со стороны России и Украины могут повлиять на приближение мира

Удары российской баллистики и дронов по Украине только усиливаются от атаки к атаке. В то же время украинские силы продолжают наносить удары по логистическим хабам Wildberries и другим подобным объектам в России. Война достигла в настоящее время высокого уровня эскалации, и выйти из него с помощью дипломатии будет очень сложно.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в беседе с 24 Каналом подчеркнул, могут ли в этой конфронтационной ситуации стороны сесть за стол переговоров. Он также объяснил, чем сегодняшняя ситуация с обстрелами отличается от предыдущих лет.

Переход к дипломатии возможен в любой момент

Пендзин отметил, что к дипломатическим переговорам можно приступить на любой стадии войны. Как правило, сейчас происходит повышение ставок перед началом хоть каких-либо переговоров.

Однако сегодня ситуация принципиально отличается от еще недавних событий 2024–2025 годов. Россияне сейчас действительно начали наносить удары по любым объектам, в частности, по предприятиям розничной торговли. Однако они так или иначе делали это и раньше – возможно, это не было массовым явлением. Но в 2026 году оказалось, что в эту игру можно играть вдвоем. И сегодня чрезвычайно большой объем ударов приходится и на логистическую инфраструктуру России,

– подчеркнул экономист.

В то же время из этой ситуации, как считает исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, можно выйти. Более того, эта война на изнурение будет способствовать тому, что, по крайней мере, Россия быстрее начнет двигаться в направлении хоть каких-то договоренностей.

Объясню, почему. Россия на самом деле – огромная страна с достаточно большим населением. И я думаю, что начало переговоров, наверное, должно было бы касаться каких-то локальных вопросов. Например, условное "зерновое перемирие" в Черном море, так? Или, например, какие-то вопросы, связанные с прекращением воздушных обстрелов.

Сможет ли Украина своими ударами заставить Россию пойти на мир: смотрите видео

В Украине из-за российских ударов по портовой инфраструктуре не было продано 10 миллионов тонн зерна. Также, по его словам, у украинских аграриев довольно серьезные финансовые проблемы. Однако аналогичная ситуация сложилась и в России. Она объявила Черное море зоной ненадежного судоходства. Россияне не вывезли достаточно большого количества зерна, а Россия является одним из самых больших, по крайней мере в нашем регионе, экспортеров пшеницы.

Кроме того, нефтяной кризис в России гораздо сильнее и глубже, чем в Украине. К тому же в нашей стране мы сегодня не испытываем дефицита топлива – наблюдаются колебания цен на него в зависимости от ситуации на мировом рынке нефти. В России же наблюдается реальный дефицит топлива, который чрезвычайно сильно затронул аграрный сектор,

– подчеркнул он.

По данным из Центрального федерального округа, фермерскому хозяйству в сутки выдают 100 литров дизельного топлива, что вызывает возмущение у российских фермеров. Поэтому у них возникает очень большая проблема со сбором урожая. И это не может не подтолкнуть российские власти, считает экономист, к определенным шагам, ведь если не собрать урожай, кормить российское население этой зимой будет нечем.

Поэтому, вероятно, усиление украинских ударов по российским объектам может способствовать более быстрому принуждению России к миру. В то же время, если не будут достигнуты принципиальные договоренности о свободном воздушном пространстве, ближе к отопительному сезону россияне могут совершить атаку на энергетическую инфраструктуру Украины,

– предположил Олег Пендзин.

Он добавил, что также вызывает беспокойство то, что ранее во время вражеских атак сначала было несколько волн дронов, затем – реактивные "Шахеды", а после – несколько баллистических ракет. Сейчас ситуация более серьезная, ведь противник наносит удары именно баллистическими ракетами.

Отметим, что, по словам Владимира Зеленского, во время атаки 5 августа противник применил 24 баллистические ракеты, 4 ракеты типа "Циркон/Оникс" и 115 ударных беспилотников – преимущественно реактивных. Россияне нанесли удары по складским помещениям гражданских предприятий, а также по объектам инфраструктуры и железнодорожной станции. В результате атаки в Киеве и Киевской области погибли 17 человек, еще 44 человека получили ранения.