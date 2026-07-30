Игнат подтвердил применение Россией ракет "Циркон" в Винницкой области во время массированной атаки

Россия в ходе массированной атаки в ночь на 30 июля применила против Украины различные типы ракет, в частности "Оникс", "Искандер-М", "Калибр" и Х-101. По предварительным данным, вблизи Винницы были обнаружены обломки ракет, которые могут свидетельствовать об использовании оккупантами "Цирконов".

Об этом в эфире "Ранок.LIVE" сообщил начальник управления по связям с общественностью Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Какими ракетами совершила атаку враг?

По его словам, основной удар баллистическими ракетами был нанесен по Киеву, тогда как крылатые ракеты россияне направили преимущественно по западным регионам Украины, в частности по Львовской области. Отдельно Игнат рассказал о применении Россией "Цирконов" во время этой атаки.

У нас есть обломки ракет вблизи Винницы. Предварительно это "Цирконы", потому что и дальность применения, и параметры соответствуют именно этим ракетам,

– заявил Юрий Игнат.

Представитель Воздушных сил подчеркнул, что в настоящее время специалисты продолжают анализировать последствия атаки и устанавливать точные типы ракет. В то же время восемь российских ракет после ночного удара пока считаются утраченными по местоположению – нет подтверждений их попадания или информации о разрушениях.

"У нас есть эти восемь ракет, информация о которых уточняется, потому что нет данных о прилетах или разрушениях. Они пока считаются утраченными с точки зрения местонахождения. Если будут найдены обломки или воронки, возможно, они упали в полях. Информация еще уточняется", – отметил Игнат.

По его словам, во время отражения массированного удара украинская противовоздушная оборона уничтожила одну баллистическую ракету и 54 из 61 крылатой ракеты. Значительную роль в отражении атаки сыграли украинские истребители F-16, которые помогали поражать воздушные цели противника.

Отметим, что Россия в ночь на 30 июля совершила массированную атаку на Украину, применив 358 средств воздушного нападения – 74 ракеты и 284 ударных БПЛА. По данным Воздушных сил, украинская ПВО уничтожила или подавила 320 целей: 55 ракет и 265 беспилотников различных типов.

Основными направлениями удара стали Киевская и Львовская области, также враг совершил атаку на Днепропетровскую, Сумскую, Винницкую, Полтавскую, Николаевскую и Ивано-Франковскую области. Несмотря на работу ПВО, зафиксировано попадание 3 противокорабельных, 6 баллистических и 2 крылатых ракет, а также 17 ударных БПЛА в 20 точках.