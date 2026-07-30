Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Якими ракетами атакував ворог?

За його словами, основний удар балістичними ракетами був спрямований по Києву, тоді як крилаті ракети росіяни спрямували переважно по західних регіонах України, зокрема Львівщині. Окремо Ігнат розповів про застосування Росією "Цирконів" під час цієї атаки.

Маємо поблизу Вінниці уламки ракет. Попередньо це "Циркони", тому що і дальність застосування, і параметри характеризують саме ці ракети,

– заявив Юрій Ігнат.

Представник Повітряних сил наголосив, що наразі фахівці продовжують аналізувати наслідки атаки та встановлювати точні типи ракет. Водночас вісім російських ракет після нічного удару наразі вважаються локаційно втраченими – немає підтверджень їхнього влучання чи інформації про руйнування.

"Є в нас тих вісім ракет, інформація щодо яких уточнюється, тому що немає даних про прильоти чи руйнування. Вони поки що вважаються локаційно втраченими. Якщо будуть знайдені уламки або вирви, можливо, вони впали в полях. Інформація ще уточнюється", – зазначив Ігнат.

За його словами, під час відбиття масованого удару українська протиповітряна оборона знищила одну балістичну ракету та 54 із 61 крилатої ракети. Значну роль у відбитті атаки відіграли українські винищувачі F-16, які допомагали уражати повітряні цілі противника.

Зауважимо, Росія у ніч проти 30 липня здійснила масовану атаку по Україні, застосувавши 358 засобів повітряного нападу – 74 ракети та 284 ударні БпЛА. За даними Повітряних сил, українська ППО знищила або придушила 320 цілей: 55 ракет і 265 безпілотників різних типів.

Основними напрямками удару стали Київщина та Львівщина, також ворог атакував Дніпропетровщину, Сумщину, Вінниччину, Полтавщину, Миколаївщину та Івано-Франківщину. Попри роботу ППО, зафіксовано влучання 3 протикорабельних, 6 балістичних і 2 крилатих ракет, а також 17 ударних БпЛА на 20 локаціях.