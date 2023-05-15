У России уже меньше возможностей для массированных атак, – ГУР об изменении тактики агрессора
В последнее время российские террористы каждую ночь пытаются атаковать Украину. В то же время оккупанты изменили свою тактику. О таких массированных обстрелах, как раньше, сейчас речь уже не идет.
Враг изменил свои цели и задачи. Также у российских террористов стало меньше возможностей. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель ГУР Андрей Юсов, пишет 24 Канал.
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У России все меньше возможностей
Возможности для нанесения массированных ракетных ударов с высокой интенсивностью у врага сейчас меньше, чем это было, скажем, зимой,
– подчеркнул Юсов.
Он отметил, что энергетический блицкриг провалился. Сейчас основные цели россиян – это уже не объекты энергетики прежде всего, а все, что связано с попытками врага сорвать продолжение деоккупации украинских территорий Силами обороны.
То есть (цели врага – 24 Канал) военные объекты, наши силы и средства, техника, другие вещи, которые могут быть задействованы в этих процессах,
– объяснил представитель ГУР.
Также он добавил, что тактика врага изменилась и из-за дефицита определенных видов вооружения. В частности, речь идет о высокоточных и современных ракетах, например, "Калибрах". Вместо них захватчики используют "Шахеды", однако, так же дозировано и выборочно.
Россия продолжает активно искать средства так называемой "компенсации" и замены оружия по всему миру. Пока это не очень удается.
Юсов отметил, что оккупанты имеют достаточно большие запасы ракет С-300, которыми длительное время могут обстреливать особо приграничные прифронтовые территории, что, собственно, в последнее время и делают.
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В ISW объяснили, чего пытается добиться агрессор
- Накануне аналитики американского Института изучения войны отметили, что с 19 апреля по 14 мая было не менее 10 массированных атак оккупантов по Украине.
- В ISW писали, что у этих ударов страна-террорист использовала значительно меньше ракет, чем для массированных обстрелов минувшей осенью. Основной акцент враг сделал именно на "Шахеды".
- Аналитики предположили, что оккупанты, вероятно, пытаются наносить почти ежедневные серии ударов, чтобы показать себя "успешными сдерживателями" будущего контрнаступления ВСУ.