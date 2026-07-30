Основное направление удара – Киевская и Львовская области: в ВС рассказали подробности ночного террора

В ночь на 30 июля Россия совершила одну из масштабных комбинированных атак на Украину, применив сотни ракет и ударных беспилотников. Основными направлениями удара стали Киевская и Львовская области, однако взрывы и последствия атаки фиксировались также в ряде других областей.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Как отработала украинская ПВО?

Враг применил 358 средств воздушного нападения, среди которых 74 ракеты и 284 беспилотника различных типов. Украинская противовоздушная оборона смогла уничтожить или подавить 320 вражеских целей.

По информации военных, основными направлениями удара стали Киевская и Львовская области. В то же время российские войска провели атаку также на Днепропетровскую, Сумскую, Винницкую, Полтавскую, Николаевскую и Ивано-Франковскую области.

Особенностью этой атаки стало одновременное применение различных типов вооружения с нескольких направлений. Россияне использовали значительное количество баллистических и крылатых ракет, а также ударные беспилотники, пытаясь перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны.

По данным Воздушных сил, в целом было зафиксировано:

4 противокорабельные ракеты "Циркон"/"Оникс";

9 баллистических ракет "Искандер-М", С-400 и KN-23;

61 крылатую ракету Х-101 и "Калибр";

284 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", а также дроны-имитаторы "Пародия".

В отражении атаки принимали участие авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 украинская ПВО уничтожила или подавила 320 воздушных целей: одну баллистическую ракету, 54 крылатые ракеты и 265 вражеских беспилотников различных типов.

В то же время полностью избежать последствий атаки не удалось. По предварительным данным, зафиксировано попадание трех противокорабельных, шести баллистических и двух крылатых ракет, а также 17 ударных БПЛА в 20 точках. Кроме того, обломки сбитых целей упали еще в 13 местах.

В Воздушных силах подчеркнули, что информация относительно восьми ракет в настоящее время уточняется. Воздушная атака продолжалась, в небе оставались отдельные ударные беспилотники, поэтому украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, массированная российская атака в ночь на 30 июля привела к последствиям в нескольких регионах Украины: погибли и пострадали люди, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

В Киеве из-за падения обломков возникли пожары в Святошинском и Оболонском районах: погиб как минимум один человек, еще двое получили ранения. Во Львове российский удар повредил многоэтажные дома на улицах Патона и Выговского, возникли возгорания, спасатели проводили эвакуацию жителей и ликвидацию последствий атаки.

В Полтавской области в результате удара дронов погиб один человек, повреждены складские помещения частного предприятия и терминал "Новой почты", где вспыхнул пожар. В Черкасской области силы ПВО уничтожили десятки вражеских целей, однако обломки ракет и беспилотников повредили жилые дома, хозяйственные постройки и имущество предприятия.

Также о последствиях атаки сообщали в Днепропетровской области. Там, по предварительным данным, погибли шесть человек, среди них трое детей – мальчики 17 и 11 лет и шестилетняя девочка. Что еще восемь человек получили ранения, среди них двое детей в возрасте 15 и 6 лет.