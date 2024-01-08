Постоянно меняют тактику, – политтехнолог о российской террористической атаке по Украине

Россияне утром 8 января снова нанесли массированный удар по Украине. Взрывы раздались в Днепре, Кривом Роге, Запорожье, Харькове, Хмельницком. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что россияне отказались от ударов по объектам энергетической инфраструктуры, хотя время от времени обстреливают соответствующие предприятия. Наверняка враг осознал, если прошлой зимой, имея большее количество ракет, ему не удалось устроить в Украине блэкаут, то в 2024 году – подавно.

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Какие намерения у россиян

Сейчас россияне, по их мнению, наносят удары по якобы объектам оборонной структуры. Однако попадают в торговые центры.

Они постоянно изменяют тактику. В прошлый раз били по двум крупным городам – все оружие сосредоточили на Киеве и Харькове. Однако бомбардировка Харьковской области не прекращается,

– подчеркнул политтехнолог.

Во время обстрела 8 января под ударами находились Запорожье, Кривой Рог, Днепр и снова Харьков. На этот раз оккупанты свои ракеты, почти долетевшие до Львовской области, развернули назад. Также часть ракет последовала в сторону аэродромов, в частности в Староконстантинов.

Это все, что россияне пытаются сделать сейчас, чтобы ликвидировать оружие, которое Украине передают партнеры. А также мощности, на которых началось производство украинского оружия,

– уверен Тизенгаузен.

Однако, по его словам, вместо военных объектов, криворукие россияне попадают по гражданским.

В то же время, наиболее цинично то, что Россия пытается собрать Совбез ООН по поставкам оружия, а также систем защиты, в частности ПВО Patriot, NASAMS, IRIS-T, в Украину от западных партнеров

"ООН обязана собрать Совет безопасности и выслушивать от Небензи (Василий Небензя, представитель России в ООН – 24 Канал) о "преступлениях Украины против России". При этом все чиновники делают вид, что это нормально. На сегодняшний день ООН перестала быть более-менее действенной организацией", – подчеркнул Борис Тизенгаузен.

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