Россия подняла стратегические бомбардировщики: растет угроза массированной атаки
- Россия подняла два стратегических бомбардировщика Ту-95МС и Ту-160, которые взяли курс на Каспийский регион России.
- Возможный боевой вылет ожидается в Саратовской области после 05:00.
Россияне продолжают террор украинских городов. В ночь на 23 декабря враг поднял в воздух стратегические бомбардировщики и выпустил ряд ударных дронов.
Об угрозе массированного обстрела информирует 24 Канал со ссылкой на мониторы.
Когда ждать пусков ракет?
По состоянию на 00:25 Россия подняла два стратегические бомбардировщики Ту-95мс с авиабазы "Белая" и Ту-160 с авиабазы "Украинка". По предварительным данным, самолеты взяли западный курс в направлении Каспийского региона России.
Количество бортов будет известно позже. В случае боевого вылета их появление в Саратовской области ожидают после 05:00.
В каких областях сейчас угроза БпЛА?
В ночь на 23 декабря Россия атакует ударными беспилотниками ряд областей Украины. Говорится об Одесской области. Враг пытается ударить по границе с Молдовой или Румынией.
Также сохраняется опасность для Сумщины. Туда направляются вражеские дроны с Курской области.
Кроме того, под обстрелом противника оказалась Харьковская и Донецкая области.