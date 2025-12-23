Россия подняла стратегические бомбардировщики: растет угроза массированной атаки

Россияне продолжают террор украинских городов. В ночь на 23 декабря враг поднял в воздух стратегические бомбардировщики и выпустил ряд ударных дронов.

Об угрозе массированного обстрела информирует 24 Канал со ссылкой на мониторы.

Смотрите также Новый удар по Одессе: поврежденное гражданское судно и не только

Когда ждать пусков ракет?

По состоянию на 00:25 Россия подняла два стратегические бомбардировщики Ту-95мс с авиабазы "Белая" и Ту-160 с авиабазы "Украинка". По предварительным данным, самолеты взяли западный курс в направлении Каспийского региона России.

Количество бортов будет известно позже. В случае боевого вылета их появление в Саратовской области ожидают после 05:00.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

В каких областях сейчас угроза БпЛА?