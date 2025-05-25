"Больше не придут в классы": в Житомирской области из-за атаки погибли 3 ребенка из одной семьи
- В Житомирской области в результате ночной атаки погибли трое детей из семьи Мартынюков, которые учились в коростышевском лицее №1.
- 17-летний Роман Мартынюк погиб незадолго до своего выпускного. Не сядут больше за школьную парту и 12-летняя Тамара и 8-летний Станислав.
- Лицей организовал сбор средств для поддержки семьи Мартынюков, которые потеряли 3 детей.
В Житомирской области во время массированной комбинированной атаки ночью 25 мая погибли три ребенка. Это были 8-летний Станислав, 12-летняя Тамара и 17-летний Роман из семьи Мартынюков.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение коростышевского лицея №1 имени Густава Олизара, где учились дети.
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Что известно о погибших детях на Житомирщине из-за ночной атаки
В лицее рассказали, что в результате жестокой ночной атаки потеряли троих детей, которые учились у них.
Ученики нашего лицея – одиннадцатиклассник Роман, шестиклассница Тамара и третьеклассник Станислав – больше не придут в свои классы, не сядут за парты, не улыбнутся друзьям..
– написали в учебном заведении.
В Житомирской области во время ночной атаки погибли 3 ребенка из семьи Мартынюков / Фото из фейсбука лицея №1 имени Густава Олизара
Там также отметили, что у Романа Мартынюка через считанные дни должен был быть выпускной – день, которого юноша ждал с надеждой и мечтами.
"А у его младших брата и сестры впереди было еще столько первых звонков, экскурсий, праздников, открытий, счастливых моментов детства... Но все это оборвала война. Нам больно. Всей школьной семье", – говорится в сообщении.
В лицее также выразили искренние соболезнования родным и близким погибших детей. В учебном заведении хотят, чтобы светлая память о Романе, Тамаре и Станиславе остались навсегда.
Обратите внимание! В лицее организовали сбор средств в помощь семье Мартынюков, что потеряла 3 детей. Поддержать семью можно перебросив деньги по ссылке на банк monobank или на карточку 4441 1111 2430 2153.
Ранее о том, что трое погибших детей в Житомирской области из одной семьи сообщал глава МВД Украины Игорь Клименко. Известно также, что родители погибших детей госпитализированы, их мама находится в тяжелом состоянии.