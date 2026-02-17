Есть угроза массированного обстрела: у России взлетела стратегическая авиация с крылатыми ракетами

Массированная воздушная атака угрожает Украине ночью 17 февраля. Российская стратегическая авиация уже поднялась в небо.

Об этом информируют мониторинговые сообщества, например monitor. Рассказываем, что известно на данный момент.

Хронология атаки Ударные БпЛА в очередной раз атакуют Украину: какие области сейчас в опасности

Что известно об угрозе массированного ракетного обстрела 17 февраля?

Предупреждение о массированной атаке, которая может произойти в ближайшие дни, озвучивала украинская власть 16 февраля и ранее. И действительно, ночью 17 числа, ближе к 1 часу, у мониторов появилась информация о вылете стратегической авиации России.

Пока что идет речь о трех бортах Ту-95МС, стартовавших с аэродрома "Оленья". Но это количество может расти. Эти носители крылатых ракет Х-101 направились в сторону Каспийского региона России.

На ближайших рубежах вероятных пусков ракет, а это в пределах Саратовской области, самолеты будут примерно от 03:40.

На момент публикации также продолжается массированная атака ударных БпЛА врага. Большинство из них направляются западным курсом.

Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах, ракетной опасности, угрозы применения врагом ударных БпЛА для всех областей, о взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Как атаковала Россия в предыдущие сутки, 16 февраля?