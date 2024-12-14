На Закарпатье взрывотехники обезвредили остатки вражеской ракеты, которая не сдетонировала

Утром 13 декабря Россия в очередной раз массированно обстреляла Украину, применив для атаки БпЛА и ракеты. На Закарпатье на место падения обломков сбитого российского снаряда прибыла полиция.

На Мукачевщине взрывотехники обезвредили остатки российской ракеты с боекомплектом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Закарпатской области.

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Специалисты осуществили контролируемый подрыв

При обследовании территории вне населенных пунктов было обнаружено боевую часть российской ракеты, которая не сдетонировала и представляла угрозу для населения. Правоохранители оперативно эвакуировали жителей с прилегающих территорий.

В дальнейшем взрывотехники Главного управления полиции области уничтожили вражеский снаряд путем контролируемого подрыва,

– сообщили в полиции.

В результате взрыва образовалась воронка. Специалисты обследовали ее и отчитались, что опасных частей, которые бы несли угрозу для людей, на месте не зафиксировано. Сейчас сотрудники СБУ осуществляют документирование очередного военного преступления России.

В полиции отметили, что в случае обнаружения подозрительных предметов, нельзя приближаться к ним и касаться их. Стоит сразу сообщить о находке по номеру телефона "102" или "101".

Работа взрывотехников на Мукачевщине / Фото: полиция Закарпатской области