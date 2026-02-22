Зеленский заявил о новой тактике массированных атак России

В ночь на 22 февраля Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Если раньше враг целился преимущественно по объектам энергетической инфраструктуры, то теперь он все чаще выбирает для себя другие мишени.

Владимир Зеленский провел совещание с представителями областей, где обсудил новую тактику массированных обстрелов.

Смотрите также Массированная атака на Украину ракетами и дронами 22 февраля: пострадавших стало больше

Какую новую тактику Россия использует во время массированных атак?

Оккупанты стали чаще бить по объектам логистики. Прежде всего это железная дорога, а также водоснабжение.

Президент заявил, что власть на местах должна принять во внимание эту угрозу и обеспечить соответствующей инфраструктуре надежную защиту. "Противовоздушная оборона, Министерство обороны, правительственные структуры тоже получили необходимые задачи. Я рассчитываю, что на всех уровнях работа будет совместной и действительно оперативной", – добавил глава государства.

Напомним, что ночью 22 февраля Россия запустила по Украине 345 ракет и дронов. Под основным ударом оказались Киевщина, Кировоградщина, Полтавщина и Одесская область.

Какие последствия российской атаки на Украину 22 февраля?