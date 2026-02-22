Зеленский заявил о новой тактике массированных атак России
- Россия изменила тактику массированных атак, теперь целью являются объекты логистики, такие как железная дорога и водоснабжение.
- В ночь на 22 февраля Россия запустила по Украине 345 ракет и дронов, основные удары были по Киевской, Кировоградской, Полтавской и Одесской областях.
В ночь на 22 февраля Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Если раньше враг целился преимущественно по объектам энергетической инфраструктуры, то теперь он все чаще выбирает для себя другие мишени.
Владимир Зеленский провел совещание с представителями областей, где обсудил новую тактику массированных обстрелов.
Какую новую тактику Россия использует во время массированных атак?
Оккупанты стали чаще бить по объектам логистики. Прежде всего это железная дорога, а также водоснабжение.
Президент заявил, что власть на местах должна принять во внимание эту угрозу и обеспечить соответствующей инфраструктуре надежную защиту. "Противовоздушная оборона, Министерство обороны, правительственные структуры тоже получили необходимые задачи. Я рассчитываю, что на всех уровнях работа будет совместной и действительно оперативной", – добавил глава государства.
Напомним, что ночью 22 февраля Россия запустила по Украине 345 ракет и дронов. Под основным ударом оказались Киевщина, Кировоградщина, Полтавщина и Одесская область.
Какие последствия российской атаки на Украину 22 февраля?
Россия атаковала американское предприятие "Монделис" в Тростянце Сумской области. Ракета попала в один из производственных корпусов. К счастью, обошлось без жертв. Завод производит пищевые продукты, в частности кондитерские изделия, печенье и снеки. Сейчас бизнес владеет брендами Oreo, Milka, Toblerone, Belvita, Dirol. Предприятие является важной частью экономики Украины и США.
В результате массированной российской атаки зафиксированы разрушения и пожары в Обуховском, Броварском, Бориспольском, Бучанском и Фастовском районах Киевской области. Повреждены объекты инфраструктуры, частные жилые и хозяйственные постройки. Погиб один человек, пострадали 17 человек.
Российские войска нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Одесской области, пытаясь оставить людей без света и тепла. В результате попаданий зафиксированы значительные повреждения и масштабные возгорания.