Враг терроризировал Житомирскую область: в больницы поступают пострадавшие, в частности дети

30 июля российские войска нанесли ракетно-дроновый удар по Житомирской области. Враг нанес удар по одному из сельскохозяйственных предприятий Коростенского района.

О последствиях сообщил начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Каковы последствия обстрела Житомирской области?

Взрывная волна во время российской атаки повредила жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.

По данным Житомирской ОГА, в результате вражеского обстрела в медицинские учреждения доставили пятерых пострадавших, трое из них – дети.

На месте происшествия работают спасатели, правоохранители, медицинские бригады и представители местных властей. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки и фиксация нанесенных разрушений,

– добавил Бунечко.

Позже генеральный директор Коростенской центральной городской больницы Сергей Ковердун сообщил Суспильному, что по состоянию на 10:15 в медицинское учреждение обратились около 10 пострадавших. Первые пострадавшие начали поступать около 5:00. Часть людей после осмотра врачами продолжит лечение амбулаторно.

Среди пострадавших есть дети, получившие осколочные и рваные раны. Мы оказали им всю необходимую помощь, их состояние стабильное,

– рассказал Ковердун.

Также мэр Бердичева Сергей Орлюк сообщил журналистам, что в результате падения обломков вражеского "Шахеда" были незначительно повреждены частные домовладения. На месте происшествия работали спасатели, правоохранители, медики и представители городских властей.

Напомним, ночью Россия запустила по Украине 358 воздушных целей. Враг наносил удары ракетами, в том числе баллистическими, и дронами по почти 10 областям страны. В частности, во Львове в результате атаки на гражданскую инфраструктуру пострадали более 30 человек. Спасатели продолжают искать людей под завалами.