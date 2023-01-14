Неизменность политики Путина: зачем Россия наносит массированные ракетные удары по Украине
В субботу, 14 января, Россия в очередной раз атаковала территорию Украины ракетами. Такой шаг от страны-агрессора был вполне ожидаемым.
Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, страна-агрессор готовится к эскалации, в том числе и в вопросе ракетных обстрелов Украины.
Обратите внимание Зеленский отреагировал на террористический удар россиян по Днепру и показал последствия
Клочок отметил, что раньше тактику массированных ракетных атак связывали с Сергеем Суровикиным, который до недавнего времени руководил российским вторжением в Украину.
Массированные ракетные атаки – тактика Путина и его команды
Однако сейчас Суровикина уже отстранили от дел. А действия России остаются прежними.
Это означает, что эта идея (массированных ракетных обстрелов – 24 Канал) не принадлежит Суровикину. Это общая идея России. Это тактика Владимира Путина с его командой. То есть он управляет, а его команда это реализует,
– сказал политический эксперт.
Клочок добавил, что российская властная верхушка должна нести коллективную ответственность за террористические атаки по Украине.
Валерий Клочок объяснил, почему Россия продолжает массированные ракетные атаки по Украине: смотрите видео
Цель массированной ракетной атаки 14 января
Политический эксперт напомнил, что с наступлением зимы 2022 – 2023 годов Россия планировала "отключить Украину", то есть устроить настоящий блекаут. Однако это стране-агрессору не удалось. Несмотря на это, Россия продолжает наносить массированные ракетные удары по Украине.
Это свидетельствует о том, что Россия сохраняет свою тактику и стратегию по отношению к Украине. Однако своих целей Москва все равно не достигнет,
– отметил Клочок.
Он добавил, что массированная ракетная атака 14 января была слабее предыдущих. По словам политического эксперта, несмотря на нехватку ресурсов, Россия не отказывается от ракетных обстрелов. При этом у страны-агрессора есть 2 цели.
- Россияне пытаются и дальше демонстрировать в информационном поле свои намерения по отношению к Украине. В частности, оккупанты демонстрируют странам Запада, что настроены продолжать войну.
- Кроме того, ракетные атаки России направлены на внутренний электорат. Российскому населению пытаются показать, что режим Путина остается сильным и работает.
Неизменность политики Путина его погубит
Клочок подчеркнул, что на самом деле уже понятно, что тактика, избранная Россией, – абсолютно недейственная. Однако этого не могут признать в Кремле.
Массированные ракетные атаки – это просто неизменность политики Путина, которая его погубит. Ведь такие неэффективные шаги происходят на фоне всего происходящего в военно-политическом руководстве России,
– сказал политический эксперт.
Он напомнил, что Сергей Суровикин был снят с должности командующего объединенной группировкой войск в Украине. На этот пост был назначен начальник генштаба России Валерий Герасимов.
"Фактически этими действиями на второй план отодвинули владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. В России происходят процессы, которые демонстрируют лишь увеличение количества неудачных шагов. И эти процессы будут только углубляться", – сказал Клочок.
Массированная ракетная атака по Украине 14 января: коротко
- В субботу, 14 января, оккупанты совершили первую в 2023 году массированную ракетную атаку по Украине. В результате попаданий есть погибшие и раненые люди.
- В частности, российская ракета попала в многоэтажку в Днепре. В результате российского теракта погибли по меньшей мере 5 человек. Ранения получили 27 человек, среди них – дети.
- В результате очередной массированной атаки российских войск 14 января есть попадания в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях Украины. Есть прилеты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях.
- В правительстве предупредили о том, что следующие дни будут трудными для украинской энергетики.