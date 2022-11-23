Города в темноте, есть проблемы со связью и водой: какая ситуация в Одессе и Харькове
Российские оккупанты 23 ноября совершили массированную ракетную атаку всей Украины. В городах, среди которых Харьков и Одесса, исчез свет, есть некоторые проблемы со связью и водоснабжением.
В настоящее время Украина приходит в себя от массированных ракетных ударов страны-агрессора, сообщает 24 канал. В некоторых населённых пунктах уже начинает частично появляться свет.
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Какая ситуация в Харькове
Корреспондентка Анна Черненко рассказала, что в Харькове и области исчез свет. На самой Харьковщине не было ракетных ударов в энергетические объекты, однако регион пострадал от попаданий в инфраструктуру других областей. Мобильная связь работает, но есть проблемы с интернетом.
Сейчас Харьков и область в темноте. Из коммуникаций, например, в том районе, где сейчас я, газ – единственное, что остается. К сожалению, так во всем городе,
– сказала Черненко.
Кроме того, в Харькове прекратил работу метрополитен, оттуда эвакуировали людей. Такая же ситуация с наземным электротранспортом. Мэр города Игорь Терехов заявил, что вместо него на маршруты вывели дополнительные автобусы.
В то же время, среди людей нет паники или испуга, они спокойно докупают то, чего не хватает. В городе работают "Пункты незламности", где можно зарядить телефон, согреться и даже переночевать. Если долго не будет света, то в некоторые обещали привезти продукты.
Какая ситуация в Одессе
Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, что в области не было обстрелов, но произошло обесточивание почти всей ее территории. В некоторых районах Одессы и области свет уже начинает появляться.
Есть проблемы с теплоснабжением, то есть отоплением в жилых домах. Есть проблемы с водоснабжением,
– отметил Братчук.
По словам спикера Одесской ОВА, самое главное, что все социальные объекты в Одесской области работают в штатном режиме. Потому что у них есть альтернативные источники энергоснабжения, а также заготовлены резервы воды и продуктов питания.
Ракетная атака Украины 23 ноября: главное
- 23 ноября по всей Украине звучала воздушная тревога. К сожалению, были зафиксированы несколько прилетов. Из-за ракетных ударов по Украине 23 ноября обесточен ряд областей.
- Только на украинскую столицу враг направил 31 смертоносный снаряд. В результате атаки погибли 3 человека, среди жертв есть 17-летняя девушка. Кроме того, 11 человек получили ранения. 10 из них – оказались в больнице.
- Российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажке в Вышгороде. Погибли пять человек, 34 – пострадали. Жилой дом получил значительные повреждения, на месте работают спасатели.
- Из-за обстрелов критической инфраструктуры Украины исчез свет в соседней Молдове. Также официальные лица сообщают о проблемах с транспортным сообщением и мобильной связью.