Города в темноте, есть проблемы со связью и водой: какая ситуация в Одессе и Харькове

Российские оккупанты 23 ноября совершили массированную ракетную атаку всей Украины. В городах, среди которых Харьков и Одесса, исчез свет, есть некоторые проблемы со связью и водоснабжением.

В настоящее время Украина приходит в себя от массированных ракетных ударов страны-агрессора, сообщает 24 канал. В некоторых населённых пунктах уже начинает частично появляться свет.

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Какая ситуация в Харькове

Корреспондентка Анна Черненко рассказала, что в Харькове и области исчез свет. На самой Харьковщине не было ракетных ударов в энергетические объекты, однако регион пострадал от попаданий в инфраструктуру других областей. Мобильная связь работает, но есть проблемы с интернетом.

Сейчас Харьков и область в темноте. Из коммуникаций, например, в том районе, где сейчас я, газ – единственное, что остается. К сожалению, так во всем городе,

– сказала Черненко.

Кроме того, в Харькове прекратил работу метрополитен, оттуда эвакуировали людей. Такая же ситуация с наземным электротранспортом. Мэр города Игорь Терехов заявил, что вместо него на маршруты вывели дополнительные автобусы.

В то же время, среди людей нет паники или испуга, они спокойно докупают то, чего не хватает. В городе работают "Пункты незламности", где можно зарядить телефон, согреться и даже переночевать. Если долго не будет света, то в некоторые обещали привезти продукты.

Какая ситуация в Одессе

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, что в области не было обстрелов, но произошло обесточивание почти всей ее территории. В некоторых районах Одессы и области свет уже начинает появляться.

Есть проблемы с теплоснабжением, то есть отоплением в жилых домах. Есть проблемы с водоснабжением,

– отметил Братчук.

По словам спикера Одесской ОВА, самое главное, что все социальные объекты в Одесской области работают в штатном режиме. Потому что у них есть альтернативные источники энергоснабжения, а также заготовлены резервы воды и продуктов питания.

Ракетная атака Украины 23 ноября: главное