Наразі Україна оговтується від масованих ракетних ударів країни-агресорки, повідомляє 24 канал. У деяких населених пунктах уже починає частково з'являтися світло.

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Яка ситуація в Харкові

Кореспондентка Анна Черненко розповіла, що у Харкові та області зникло світло. На самій Харківщині не було ракетних ударів в енергетичні об'єкти, проте регіон постраждав від влучань, які були в інфраструктуру інших областей. Мобільний зв'язок працює, але є проблеми з інтернетом.

Зараз Харків та область у темряві. З комунікацій, наприклад, у тому районі, де зараз я, газ – єдине, що залишається. На жаль, так в усьому місті,

– сказала Черненко.

Також у Харкові припинив роботу метрополітен, звідти евакуювали людей. Така сама ситуація із наземним електротранспортом. Мер міста Ігор Терехов зазначив, що замість нього на маршрути вивели додаткові автобуси.

Водночас серед людей немає паніки чи переляку, вони спокійно докуповують те, чого немає. У місті працюють "Пункти незламності", де можна зарядити телефон, зігрітися й навіть переночувати. Якщо довго не буде світла, то до деяких обіцяли привезти продукти.

Яка ситуація в Одесі

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів, що в області не було обстрілів, але сталося знеструмлення майже всієї її території. У деяких районах Одеси та області світло вже починає з'являтися.

Є проблеми з теплопостачанням, тобто опаленням у житлових будинках. Є проблеми з водопостачанням,

– зазначив Братчук.

За словами речника Одеської ОВА, найголовніше, що всі соціальні об'єкти на Одещині працюють у штатному режимі. Тому що у них є альтернативні джерела енергопостачання, заготовлені резерви води та продуктів харчування.

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