Враг массированно атаковал Украину 23 января: все, что известно о погибших и пострадавших

Россия на рассвете 23 января массированно атаковала Украину ракетами разных типов. Под ударом оказались Киев, Харьков и Павлоград в Днепропетровской области.

К сожалению, не обошлось без погибших и раненых. Все, что известно о жертвах и пострадавших от российской атаки – передает 24 Канал.

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Сколько пострадавших и погибших в Украине

В результате российской атаки погибли по меньшей мере 6 человек, в том числе:

6 человек в Харькове,

1 человек в Павлограде.

Кроме того, министр МВД Игорь Клименко сообщал, что в Киеве погибла женщина. Однако в КМВА отметили, что женщина – в реанимации, сейчас медики оказывают ей интенсивную помощь.

Также не менее 70 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших также есть дети.

Пострадавшие в Киеве

По предварительным данным, Россия нацелила на Киев более 20 ракет разных типов. Разрушениям подверглась гражданская инфраструктура в Святошинском, Соломенском, Печерском и Дарницком районах.

В общем, в Киеве пострадали 22 человека, среди которых 13 – госпитализированы. Пострадали также трое детей.

Как уточнили в КГВА, 13-летний парень получил помощь на месте, также отказались от госпитализации четверо взрослых. Состояние одной пострадавшей оценивают как тяжелое. Медики доставили ее в реанимацию и оказывают интенсивную помощь.

Кроме того, есть пострадавшие и в Киевской области. По предварительным данным, известно о трех пострадавших в Бучанском районе.

Десятки раненых в Харькове

Россияне также атаковали Харьков, вероятно, ракетами типа Х-59. Под ударом оказались многоэтажки, частные и многоквартирные дома в Киевском и Салтовском районах.

Как сообщили в полиции, по состоянию на 14:25 от российской атаки пострадали 62 человека. 57 человек, в том числе восемь детей получили ранения.

К сожалению, в Харькове также 6 погибших. Под завалами спасатели обнаружили тело 21-летней девушки.

Сначала сообщили о гибели двух женщин 40 и 56 лет. Впоследствии появилась информация о погибшем мужчине. По состоянию на 12:40 стало известно, что в больнице в больнице скончались еще двое раненых.

Следует добавить, что враг ударил по многоквартирному дому в Харькове. В результате атаки был разрушен подъезд – под завалами могли оказаться люди. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция.

В Павлограде есть погибшая

Враг нанес ракетный удар и по Павлограду в Днепропетровской области. Под российской атакой оказалась гражданская инфраструктура.

Как сообщили в Днепропетровской ОВА, в результате российской атаки в одном из скверов Павлограда погибла женщина – ей было 43 года. Также сообщают об одном пострадавшем человеке.