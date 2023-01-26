Массированная ракетная атака 26 января: погибли 11 человек

Россия 26 января нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Погибли, по меньшей мере, 11 человек.

Также есть пострадавшие. Об этом заявил пресс-офицер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий в эфире телемарафона, информирует 24 канал.

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Он рассказал, что ракетные удары и атаки дронами были в 11 областях. По состоянию на 15:00 известно об 11 погибших и 11 травмированных.

Массированная атака: что известно

В ночь на 26 января российские оккупанты атаковали Украину иранскими дронами. Похоже, они хотели перегрузить систему противовоздушной обороны. Однако наши защитники сбили 24 "Шахида".

Утром россияне совершили очередную массированную ракетную атаку. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что оккупанты атаковали 55 ракетами, но бойцы ПВО сбили 47 из них. О работе ПВО сообщали в Николаевской, Киевской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Взрывы с утра слышали в столице. В частности, Киевская городская военная администрация сообщила, что в Голосеевском районе есть пострадавшие в результате падения обломка ракеты. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что погиб один человек. Двое пострадавших госпитализированы. Затем в КГГА проинформировали, что в небе над Киевом зафиксировали около 20 ракет.

В Одесской области ракеты попали в 2 объекта энергетической инфраструктуры. Кроме того, "прилеты" были в Винницкой и Киевской областях. Также сообщали, что ночью Россия дважды ударила из С-300 по объекту в Запорожском районе. К сожалению, 3 человека погибли, еще 7 – получили ранения.

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