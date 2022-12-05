В полиции показали обломки ракеты, сбитой на Киевщине

Страна-террористка 5 декабря совершила восьмую массированную ракетную атаку на Украину. Однако силам ПВО удалось сбить большинство ее ракет.

Так, в Воздушных Силах сообщили, что сбить удалось более 60 ракет из 70 запущенных. Случилось это, в частности, и на территории Киевской области.

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Обломки вражеской ракеты

Обломки вражеских ракет, которые сбили силы ПВО, обнаружили сотрудники отдела реагирования патрульной полиции Киевщины во время объезда территории поля. Они осматривают место происшествия и фиксируют последствия обезвреженной силами ПВО ракеты.

Как сообщил Андрей Небитов, к счастью, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

Уважаемые граждане! В случае воздушной тревоги немедленно проходите в укрытие! Это спасет здоровье и жизнь,

– подчеркнул генерал полиции Киевщины.

Обломки вражеской ракеты / фото из телеграм-канала Андрея Небитова

Украинская ПВО сбила десятки российских ракет

Как сообщили в Воздушных Силах ВСУ, всего удалось сбить более 60 ракет над Украиной из более чем 70 запущенных. В частности, известно, что Россия пыталась уничтожить украинцев с помощью:

38 крылатых ракет Х-101/Х-555,

22 крылатых ракет типа "Калибр",

3 крылатых ракет Х-22,

6 управляемых авиационных ракет Х-59,

1Х-31П.

Для атаки она использовала самолеты разных типов и корабли Черноморского флота. Чтобы отразить эту мощную атаку в Украине привлекли зенитные ракетные подразделения, авиацию, мобильные огневые группы Воздушных Сил ВСУ и другие составляющие Сил обороны.

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