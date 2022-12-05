Готовили минимум неделю, – летчик оценил новую ракетную атаку россиян

Россия в очередной раз совершила массированную атаку Украины 5 декабря. В этот раз оккупанты запустили по мирным городам более 70 ракет.

К такому удару они готовились пару недель. Его нанесению не помешали даже утренние "хлопки" на российских аэродромах "Дягилево" и "Энгельс", в результате которых были повреждены несколько самолетов врага. Об этом 24 каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Он отметил, что россияне били из бомбардировщиков Ту-95, а один такой самолет может отстрелять из барабана до 6 ракет типов Х-55 и Х-555. Кроме того, Ту-95МСМ может выпустить 10 ракет Х-101. Плюсом шли еще и ракеты "Калибр" из Черного моря, где было несколько носителей, а также есть информация о работе "Искандеров".

Так что ракет было действительно много, но украинская система ПВО уже привычно сбивает ориентировочно 80 процентов ракет. Так, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что из более 70 выпущенных ракет было сбито более 60.

У россиян заметные проблемы с ракетами

Также Свитан отметил, что оккупанты имеют существенные проблемы с самими ракетами, а также с ракетоносителями и подготовкой к атакам. Носители и ракеты выходят из строя, и чем дальше враг влезает в свои так называемые неприкосновенные запасы, тем более старые ракеты оттуда вытаскивает. Не все из них способны даже дойти до цели. Примером этого является ракета, которая сегодня упала в Молдове.

Роман Свитан прокомментировал новую ракетную атаку по Украине: смотрите видео

Ракетная атака 5 декабря: коротко