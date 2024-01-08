Процент сбития остался таким, как и был, – Игнат о массированной ракетной атаке

Россия 8 января массированно атаковала территорию Украины ракетами разных типов. В частности, враг атаковал "Шахедами", различными баллистическими ракетами, "Кинжалами" и крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона проанализировал утреннюю атаку и подчеркнул, что процент сбития вражеских целей остался таким же, как и был. Добавим, что силы ПВО сбили 8 из 8 "Шахедов" и 18 из 24 крылатых ракет.

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Было большое количество баллистических ракет

Игнат отметил, что во время утренней атаки 8 января было большое количество и баллистических ракет, выпущенных оккупантами по территории Украины. Так, россияне выпустили "Кинжалы", ракеты Х-22, которые находят цель по баллистической траектории, а также 6 "Искандеров" и ракеты С-300 и С-400.

В Воздушных силах подчеркнули, что такие ракеты можно сбивать только некоторыми средствами. Это такие системы, в частности, как Patriot. В то же время Игнат добавил, что процент сбития воздушных целей остался таким, как и был.

Многие говорят, что якобы низкий процент сбития. Процент сбития остается таким, как был. Понятно, что ракет типа Х-101/Х-555/Х-55 хотелось бы и больше сбить. Но 18 из 24 – это тоже неплохой результат, учитывая такое количество целей воздушного нападения, как враг запускает по Украине. Плюс ночная атака "Шахедов" – уничтожены все дроны-камикадзе,

– подчеркнул Игнат.

Он также подчеркнул, что враг с каждой массированной атакой использует меньше воздушных целей. Так, 29 декабря оккупанты запустили 158 воздушных целей, 2 января – уже 134, а утром 8 января еще меньше – 58.

Что касается формулировки: "Ракеты не достигли своих целей", Игнат объяснил, что они могли упасть в поле или взорваться в воздухе. Их в Воздушных силах все равно записывают в актив тех средств, которыми враг пытался нанести удары.

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