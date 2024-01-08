Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону проаналізував ранкову атаку й наголосив, що відсоток збиття ворожих цілей залишився таким, як і був. Додамо, що сили ППО збили 8 із 8 "Шахедів" та 18 із 24 крилатих ракет.
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Була велика кількість балістичних ракет
Ігнат зазначив, що під час ранкової атаки 8 січня була велика кількість і балістичних ракет, які окупанти випустили по території України. Так, росіяни випустили "Кинджали", ракети Х-22, які знаходять на ціль по балістичній траєкторії, а також 6 "Іскандерів" та ракети С-300 і С-400.
У Повітряних силах наголосили, що такі ракети можна збивати лише деякими засобами. Це такі системи, зокрема, як Patriot. Водночас Ігнат додав, що відсоток збиття повітряних цілей залишився таким, як і був.
Багато хто каже, що нібито низький відсоток збиття. Відсоток збиття залишається таким, як і був. Зрозуміло, що ракет типу Х-101/Х-555/Х-55 хотілося б і більше збити. Але 18 із 24 – це теж доволі непоганий результат, враховуючи таку кількість цілей повітряного нападу, як ворог запускає по Україні. Плюс нічна атака "Шахедів" – знищено усі дрони-камікадзе,
– наголосив Ігнат.
Він також підкреслив, що ворог з кожною масованою атакою використовує все менше повітряних цілей. Так, 29 грудня окупанти запустили 158 повітряних цілей, 2 січня – вже 134, а зранку 8 січня ще менше – 58.
Що ж стосується формулювання: "Ракети не досягли своїх цілей", Ігнат пояснив, що вони могли впасти в полі або підірватися в повітрі. Їх у Повітряних силах однаково записують в актив тих засобів, якими ворог намагався завдати ударів.
Масована атака 8 січня: головне
- Росія вдосвіта атакувала Україну різними типами ракет. Зокрема, ворог масовано атакував Дніпропетровську область. У Кривому Розі внаслідок удару пошкоджено ТЦ, близько 20 будинків, виникли проблеми з електропостачанням. Новомосковськ на Дніпропетровщині також зазнав руйнувань. Там ворожа ракета зруйнувала будинок і під завалами опинилися люди.
- Вибухи лунали й в Запорізькій області. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура. Наразі відомо про щонайменше 4 постраждалих.
- Під ударом опинилася й Хмельницька область. Хоча сили ППО й збили 2 ракети, однак руйнувань та жертв уникнути не вдалося. Наразі відомо про 2 загиблих.
- Загалом, під час ракетної атаки 8 січня постраждало щонайменше 33 особи, серед яких діти.