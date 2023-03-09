Снова удары по энергетике: все, что известно о массированной ракетной атаке 9 марта

Ночью 9 марта по всей стране раздалась воздушная тревога, после которой начали появляться сообщения о взрывах в разных областях по всем регионам страны. Враг совершил очередную массированную ракетную атаку.

24 Канал собрал для вас все, что известно о массированной ракетной атаке и ее последствиях. О том, куда запускали ракеты россияне, где фиксировали попадания, а где работала ПВО – читайте дальше.

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Удары по энергообъекту в Одесской области

Еще только во время тревоги из-за угрозы ракетной атаки по энергообъектам, в ДТЭК сообщили об отключении света в Одессе и области. Это было превентивное мероприятие и, как оказалось, не зря.

В местных телеграмм-каналах несколько раз появлялись сообщения о взрывах в Одесской области. В 4:12 глава ОВА Максим Марченко подтвердил ракетные удары и сообщил, что зафиксированы попадания в энергообъекты области, из-за чего повреждены и частные дома.

В то же время силы ПВО сбили 2 вражеских ракеты. Пострадавших в результате атаки, к счастью, нет. В области продолжают действовать отключения.

Серия взрывов в Харькове

Около 3:50 в Харькове началась серия взрывов. Мэр города Игорь Терехов подтвердил обстрел города. Впоследствии мэр отметил, что под прицелом оказались энергетические объекты, из-за чего в некоторых районах Харькова есть перебои со светом.

В то же время председатель ОВА Олег Синегубов сообщил, что по Харькову и области россияне нанесли 15 ракетных ударов, атакуя критическую инфраструктуру. Также в области зафиксировано попадание в частный дом. Информацию о разрушениях и пострадавших уточняют.

В Киевской области отработала ПВО

В Киевской области во время тревоги слышали звуки взрывов. Однако в ОВА сообщили, что по состоянию на 4.20 в области слышали звуки работы сил противовоздушной обороны.

В сети после этого появились еще сообщения о взрывах в области, однако власти пока не комментируют их.

Ближе к 6 утра в столице раздался мощный взрыв. Был ли это прилет или работа ПВО – по состоянию на 5:55 неизвестно. В то же время, заметим, что мониторинговая группа Monitor предупреждает об угрозе новых взрывов в столице. Поэтому берегите себя и находитесь в укрытиях.

Уже в 05:57 Monitor сообщил, что предварительно по Киеву могли нанести удар баллистикой. Ее запускали из Курской области. Отметим, что от Курска до столицы расстояние более 400 километров. Его баллистические ракеты способны преодолеть в считанные минуты.

Предварительно в городе мог случиться прилет. Как рассказывают в сети, на месте попадания поднялся столб дыма. Впоследствии стало известно, что вспыхнул сильный пожар. Вероятно, оккупанты попали сразу двумя ракетами. Ожидаем подтверждения от местных властей.

По имеющейся информации, в некоторых районах Киева отсутствует свет. Официально о попадании в объекты энергетической инфраструктуры не сообщалось. Так что пока можем предположить, что это были превентивные меры по минимизации последствий ракетного удара.

06:25. Мэр Виталий Кличко подтвердил, что взрывы были в Голосеевском районе Киева. На место отправились все необходимые службы. Деталями он пообещал поделиться позже.

06:37. В Киевской ОВО сообщили о работе ПВО. Жителей области призвали сохранять информационную тишину. Попросили их ничего не снимать и не выкладывать в сеть.

06:58. Корреспонденты "Общественного" сообщили об очередном взрыве в Киеве. Предварительно сработало ПВО. Напоминаем, что воздушная тревога все еще продолжается, так что не покидайте укрытий. В 07:00 Monitor подчеркнул, что "это еще не всё".

07:14. Мэр подтвердил еще один взрыв в Киеве. В этот раз прилет произошел в Святошинском районе. Туда тоже направили все подходящие службы. Известно, что во дворе одного из жилых домов горят автомобили.

Через несколько минут он уточнил информацию об этом ударе. По словам Виталия Кличко, в Святошинском районе пострадали два человека. Им уже оказывают помощь медики на месте.

Во время тревогиНиколаевской, Днепропетровской, Сумской, Винницкой, Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Хмельницкой, Житомирской, Тернопольской, Ровенской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Однако представители власти по состоянию на 5:10 пока не публиковали информацию о ситуации в этих регионах.

Внимание! По состоянию на 05:30 с задержкой курсируют 32 поезда дальнего сообщения. 7 из них опаздывают на более часа. Причиной этого стали аварийные обесточивания, сообщил член правления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

В 06:00 мониторинговый канал Monitor сообщил о том, что взрывы прогремели на Тернопольщине. А уже через 2 минуты – в 06:02 – в Ивано-Франковской области. В 06:13 стало известно, что в Тернопольской области работает ПВО.

06:14 поступила информация о мощном взрыве в Днепре. По предварительной информации, это могла быть работа ПВО.