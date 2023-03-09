Глубокая пропасть: на Харьковщине образовалась жуткая воронка после ракетного удара

Российские оккупанты 9 марта нанесли ракетный удар по Харькову и области. В результате этого в одном из районов образовалась жуткая воронка.

В сети уже обнародовали кадры воронки, информирует 24 Канал. Также стало известно о последствиях ракетной атаки в Харьковской области.

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На Харьковщине образовалась воронка в результате прилета

На обнародованных кадрах можно увидеть глубокую воронку, образовавшуюся на Харьковщине после ракетной атаки оккупантов.



Воронка на Харьковщине / фото "Накипело"

Последствия прилета на Харьковщине: смотрите видео

Этой ночью российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по Харькову и Харьковской области. Предварительно, зафиксировано по меньшей мере 15 прилетов ракет С-300. К сожалению, есть попадание в объекты критической инфраструктуры.

Кроме того, в Харькове поврежден объект гражданской инфраструктуры.

В поселке Песочин Харьковского района вражеская ракета попала во двор частного дома, повреждено несколько жилых домов. 71-летняя женщина госпитализирована, а женщина 74 лет получила помощь на месте. Еще одна ракета в Песочине попала на открытой территории в болото.

А в поселке Слобожанское Чугуевского района ракета повредила теплицы овощной фабрики.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что по состоянию на 10:30 у местных жителей нет электроэнергии, а объекты критической инфраструктуры и медицинские учреждения работают на генераторах. Также в городе приостановлены тепло- и водоснабжение.

Ракетная атака Украины 9 марта