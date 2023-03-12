В ОК "Юг" объяснили, почему "затянулась" ракетная атака России

Страна-террорист нанесла 9 марта массированный ракетный удар по Украине, применив 81 ракету разного базирования. По состоянию на утро 12 марта вероятность ракетных ударов остается высокой.

Об этом 24 Каналу сообщила руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Она объяснила разницу в промежутках между последними ракетными ударами по Украине.

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Гуменюк подчеркнула, что не стоит проводить параллели между увеличением отрезка времени в последних массированных атаках по Украине. Месяц перерыва между ударами был обусловлен не только потребностью времени, но и психологической игрой.

То есть все ожидают, они постоянно подвигают, и в момент, когда немного ослабляется психологическое напряжение, они наносят удар,

– сказала Гуменюк.

Какая ситуация сейчас

В настоящее время российские корабли-ракетоносители заведены в пункты базирования, сообщила руководитель объединенного пресс-центра. В Черном море находятся только 4 корабля, контролирующих надводное состояние. У них, возможно, есть на своих бортах беспилотные летательные аппараты, с помощью которых будут разведывать будущие потенциальные цели.

Шторм на море способствует тому, что пока ракетоносители находятся на базах, но он не такой критический, чтобы они не вернулись на дежурство,

– сообщила спикер.

Она подчеркнула, что это также может быть определенной манипуляцией для смещения бдительности.

В целом Генеральный штаб оценивает угрозу ракетных ударов как достаточно высокую, хотя сейчас не наблюдается активность авиации и ракетоносителей, но ситуация может меняться в течение 2 – 3 часов.

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