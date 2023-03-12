В ОК "Юг" объяснили, почему "затянулась" ракетная атака России
Страна-террорист нанесла 9 марта массированный ракетный удар по Украине, применив 81 ракету разного базирования. По состоянию на утро 12 марта вероятность ракетных ударов остается высокой.
Об этом 24 Каналу сообщила руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Она объяснила разницу в промежутках между последними ракетными ударами по Украине.
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Гуменюк подчеркнула, что не стоит проводить параллели между увеличением отрезка времени в последних массированных атаках по Украине. Месяц перерыва между ударами был обусловлен не только потребностью времени, но и психологической игрой.
То есть все ожидают, они постоянно подвигают, и в момент, когда немного ослабляется психологическое напряжение, они наносят удар,
– сказала Гуменюк.
Какая ситуация сейчас
В настоящее время российские корабли-ракетоносители заведены в пункты базирования, сообщила руководитель объединенного пресс-центра. В Черном море находятся только 4 корабля, контролирующих надводное состояние. У них, возможно, есть на своих бортах беспилотные летательные аппараты, с помощью которых будут разведывать будущие потенциальные цели.
Шторм на море способствует тому, что пока ракетоносители находятся на базах, но он не такой критический, чтобы они не вернулись на дежурство,
– сообщила спикер.
Она подчеркнула, что это также может быть определенной манипуляцией для смещения бдительности.
В целом Генеральный штаб оценивает угрозу ракетных ударов как достаточно высокую, хотя сейчас не наблюдается активность авиации и ракетоносителей, но ситуация может меняться в течение 2 – 3 часов.
Ракетная атака по Украине 9 марта: главное
- Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" нашим силам ПВО удалось уничтожить 34. Кроме того, из 8 дронов-камикадзе "Шахид" в металлолом превратили 4.
- Было запущено также 6 ракет "Кинжал" и 6 ракет Х-22. Их существующие в Украине системы ПВО просто не могут сбивать. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что не напоминает, чтобы враг в рамках одной атаки использовал такое количество этих баллистических ракет.
- По словам Гуменюк, оккупанты пытались найти системы Patriot, о которых сообщили накануне.