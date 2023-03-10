Массированная атака 9 марта ничего не изменила в расстановке сил и совершена разве что для пропаганды, – ISW
Источник:ISW
Российские военные нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Аналитики заметили, что эта атака не повлияет на ход войны. А осуществили ее враги, чтобы утешить свое население.
К такому выводу пришли аналитики из Института по изучению войны. По их мнению, массированная ракетная атака 9 марта преследовала цель поддерживать российскую государственную пропаганду.
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Оккупанты кичатся "победами"
Почему для пропаганды? Это ясно демонстрирует отчет министерства обороны России. В нем сообщили, что во время массированной ракетной атаки якобы попали по военной инфраструктуре, военно-промышленному комплексу и энергетической инфраструктуре, поддерживающей украинских военных. И, конечно, назвали запуск более 80 ракет ответом за якобы вторжение в Брянскую область 2 марта.
Заметим, что нечто подобное уже было. Тогда после взрывов на Крымском мосту россияне тоже атаковали Украину и заявляли, что это вроде бы такая их реакция на произошедшее.
На самом же деле россияне продолжили атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Об этом свидетельствуют сообщения от украинских официальных лиц, а также фотографии, которыми делились в сети. Напомним, что одна из ракет врага унесла 5 жизней на Львовщине, попав в два жилых дома. Тем временем в Институте продолжают подчеркивать, что подобные ракетные удары не смогут подорвать волю Украины. Более того, не будут способствовать улучшению позиций страны-агрессора на фронте.
Составители отчета также предположили, для чего Кремль запустил столько ракет, которые не может сбить существующее в Украине ПВО. Таким образом страна-агрессор, вероятно, стремилась достичь результатов в российском информационном пространстве. На это она пошла ценой ракет, которых у нее не так уж много. Например, тех же "Кинжалов". Их по словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, около 50.
Уничтожили 34 крылатых ракеты
- Заметим, что на ночь 9 марта россияне осуществили 81 пуск ракет разного базирования. Об этом рассказали в воздушных силах ВСУ.
- Для атаки оккупанты использовали самолеты Ту-95, Ту-22М3, Су-35, МиГ-31К, ракетоносители "Калибров" в Черном море.
- Известно, что удалось уничтожить 34 крылатых ракеты – Х-101/Х-555 и "Калибр" – и 4 дрона-камикадзе "Шахид".
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире 24 Канала впервые заявил, что враг использовал целых 6 "Кинжалов". По его словам, такого количества запущенных ракет он не припоминает.