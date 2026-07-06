Военно-воздушные силы сообщают о вылете как минимум нескольких самолетов, а мониторинговые сообщества отмечают, что их число может увеличиваться. "24 Канал" сообщает о том, что известно на данный момент.

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Угроза ракетного обстрела 6 июля: что известно?

В ночь на 6 июля российские войска подняли в воздух бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома "Оленья". К началу суток мониторинговые сообщества зафиксировали взлет как минимум 3 самолетов, и это число впоследствии может увеличиться.

В настоящее время они летят в сторону пусковых рубежей в Саратовскую область России. Это означает, как пишет monitor, что запуски крылатых ракет потенциально могут произойти ночью в промежутке между 01:30 и 04:00.

Кроме того, в сети появляется информация о возможном нахождении в воздушном пространстве не менее двух самолетов Ту-160. Угроза массированной атаки чрезвычайно высока.

Об этом также предупреждал президент Владимир Зеленский днем 5 июля. По его словам, очередную массированную атаку Кремль планирует осуществить непосредственно после Дня независимости США и накануне саммита НАТО, который должен состояться в Анкаре.

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Как Россия использовала стратегическую авиацию для нанесения ударов по Украине ранее?

Российские оккупационные войска систематически применяют бомбардировщики Ту-95МС для массированных обстрелов украинских городов. В частности, подобная активность вражеской авиации уже фиксировалась в начале июля.

2 числа произошел комбинированный обстрел – Россия выпустила 570 средств воздушного нападения, это 74 ракеты и 496 дронов, с основным ударом по Киеву. Силы ПВО уничтожили 524 вражеские цели, однако в результате попаданий и падения обломков в столице повреждено более 20 жилых домов, погибло более 30 человек и еще 100 получили ранения