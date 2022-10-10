Массированная ракетная атака по Днепропетровщине: есть погибшие и пострадавшие

В результате ракетных ударов по Днепропетровской области 10 октября есть погибшие и пострадавшие. Информацию об их количестве пока уточняют.

В настоящее время на местах ударов работают все профильные службы. Воздушная тревога продолжается, так что не выходите из укрытия.

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Массированная ракетная атака на область. Есть погибшие и раненые. На местах ударов работают все службы,

– сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

Заметим, воздушную тревогу в области объявили в 7 часов утра. Впоследствии жители областного центра сообщили, что слышали звуки взрывов.

Масштабный ракетный обстрел Украины: что известно

Российские оккупанты утром 10 октября нанесли массовые ракетные удары по Украине. В Киеве известно о 8 погибших и 24 пострадавших. Мэр города Виталий Кличко подтвердил, что смертоносные снаряды попали в Шевченковском районе. Однако киевляне пишут, что попадания были и в других районах города.