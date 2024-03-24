Авиационный эксперт Константин Криволап сказал 24 Каналу, что последний раз большое количество Ту-95МС враг запускал 29 декабря 2023 года, когда в небо поднялись сразу 20 самолетов и выпустили почти 100 ракет. В следующей после этого атаке 2 января участвовали уже 16 Ту-95МС, потому что не все смогли "вернуться в строй".

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Должны осторожно летать

Россияне имеют очевидную проблему с носителями, которые уже откатали все свои ресурсы. Они берегут эти самолеты.

Выпустили они 14 бортов, на которых было 29 ракет. В общем эти самолеты могут нести 8 ракет Х-101 и 6 ракет Х-555. А в этот раз самолеты взяли в пусковые контейнеры по 2 ракеты. Это свидетельствует о том, что у россиян нет ресурса, и этим самолетам нужно очень осторожно летать,

– отметил авиационный эксперт.

Цель массированных террористических атак врага – запугать украинское население. Когда звучит сигнал воздушной тревоги, сообщается, что взлетели самолеты Ту-95МС, люди вместо того, чтобы отдыхать, отслеживают пуски ракет, куда они летят, где раздаются взрывы.

"Это не военные цели, а именно террористические – оставить людей без света, воды, то, что россияне фактически смогли сделать на время в Харькове", – подчеркнул он.

Творят чудеса

Россияне накапливали ракеты почти два месяца, чтобы снова нанести удары. Однако, по мнению авиационного эксперта, за последние атаки они практически все эти ракеты израсходовали. Но возможно у них с прошлых времен что-то осталось, поэтому расслабляться нельзя.

"Надо быть готовыми к отражению атак. К счастью, наши славные военные противовоздушных сил, в тех условиях, в которых находятся, с тем вооружением, которое имеют, и защищая такую огромную территорию как Украина, творят чудеса", – отметил Константин Криволап.

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