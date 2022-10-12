Это был козырь, для этого держали резерв ракет, – Яковина о массированном обстреле Украины
Россия устроила террористический обстрел ракетами всей Украины. Эксперты полагают, что эта атака готовилась несколько недель. В частности, для этого террора в России содержали определенный резерв ракет.
Для массированного обстрела держали резерв ракет
Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный журналист и политический обозреватель Иван Яковина. По его мнению, этот ( массированный ракетный обстрел – 24 канал) был козырем, которого держали в рукаве.
Важно Россия 10 октября показала свой максимум, ее ракетные способности сдулись, – военный эксперт
По его словам, готовили эту атаку заранее, заранее определили цели и держали для этого некий резерв ракет .
Ведь, как мы видим, Россия не может ежедневно проводить столь массированные ракетные обстрелы. У них просто не хватает ракет. Поэтому они, скорее всего, держали эти 50 или 80 ракет в специальном резерве на случай, если что произойдет. И вот кое-что произошло – подрыв Крымского моста,
– объяснил Яковина.
Он считает, что Кремль потому и решил принять такие "меры" и показать, что они крутые, еще и Суровикина назначили.
"Все "сошлось" в одном месте и они решили сделать Суровикина "героем", который обстрелял Украину . Ведь ему это не в первый раз - он обстреливал Алеппо, а до этого давил людей на танке", - отметил журналист.
Полное интервью с Иваном Яковиной: смотрите видео
Почему в России все хвалят Суровикина
По его мнению, сейчас в России всем дана "команда" – хвалить Суровикина , потому что нужно хоть какая-то "хорошая новость" для россиян.
Ведь у них были все новости плохие. Поэтому в Кремле решили хвалить Суровикина, чтобы сплотить народ, потому что русские начали замечать поражение. То есть это просто пиар-кампания,
– заверил Яковина.
Журналист рассказал, что люди, находившиеся в Сирии с Суровикиным, говорят, что он рядовой человек и занимался там продажей российского оружия через подставные компании.
"А в качестве военного руководителя он никакой. В первый день своего назначения он просто запустил десятки ракет в Украину, половину из которых - сбили", - добавил он.
Яковина отметил, что Кадыров, например, его хвалит, чтобы Суровикин в противостоянии главы Чечни с ФСБшниками был на его стороне.
Массированные ракетные обстрелы Украины: основное
- Утром 10 октября российские захватчики массово обстреляли ряд украинских городов – Киев, Львов, Одессу, Днепр, Харьков, Хмельницкий, Запорожье, Кременчуг и другие.
- Известно, что враг использовал 84 крылатых ракет , в том числе Х101, Х555, которые атаковали Украину из акватории Черного моря и из Каспийского региона, а также 24 беспилотника, из которых 13 - иранские "Шахид-136".
- В Офисе Президента сообщили, что число погибших возросло до 23 человек. Еще более 100 украинцев получили ранения.