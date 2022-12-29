Попадание в энергообъект и повреждение частного дома: подробности ракетного обстрела Одесщины

Во время массированной российской атаки силы ПВО сбили над Одесской областью 21 ракету. К сожалению, есть попадание в энергообъект. Кроме того, обломки сбитой ракеты повредили один из частных домов.

К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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Оккупанты попали в энергетическую инфраструктуру в Одесской области. На месте работают аварийные и спасательные бригады. Чтобы не создавать дополнительного напряжения на электросети, в Одессе остановили движение трамваев и троллейбусов.

Однако Сергей Братчук подчеркнул, что отключение света в регионе утром 29 декабря было введено превентивно еще до начала обстрелов.

Энергетики применили превентивные меры перед тем, как начались полеты ракет. По региону и городу экстренные отключения электроэнергии. Это совершенно правильно и этот сценарий вражеских атак был предусмотрен,

– подчеркнул спикер Одесской ОВА.

Также он рассказал о попадании обломков одной из ракет в жилой дом. Братчук отметил, что пострадавших нет.

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