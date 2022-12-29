ПВО – сила: сколько российских ракет сбили над Киевщиной
Источник:Виталий Кличко
Российские захватчики массированно атаковали Украину утром 29 декабря. В частности, оккупанты ударили ракетами по столице. К счастью, многие из них сбила наша ПВО.
Силы противовоздушной обороны уничтожили над Киевом около двух десятков российских ракет. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
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Уточнение от сил ПВО – уже 16 ракет уничтожили над Киевом,
– отметил мэр.
Силы ПВО работают на максимум, – Сухопутные войска
Заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк подчеркнул, что враг, тратя колоссальные ресурсы и смертоносное вооружение, пытается запугать нас. Однако, оккупанты получают и будут получать достойный отпор от наших воинов.
Мы – несокрушимые! Наши подразделения ПВО находятся в полной боевой готовности и отрабатывают по запущенным россиянами ракетам на максимуме своего потенциала. От имени группировки сил и средств обороны Киева прошу Вас сохранять спокойствие и верить в Вооруженные Силы Украины,
– подчеркнул Павлюк.
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Последствия российской атаки в Киеве
- В результате массированной ракетной атаки в Киеве пострадали минимум три человека. В частности и 14-летняя девочка. Всех пострадавших госпитализировали Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
- Обломки сбитых ракет повредили два частных дома в Дарницком районе.
- Двох человек спасли из поврежденного частного дома. Медики предоставили им помощь на месте и госпитализировали. Поисково-спасательные работы продолжаются.
- Также повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе. кроме того, на одной из центральных улиц обломки ракеты повредили автомобиль.
- Жителей Киева предупредили о возможных перебоях со светом. Жителям рекомендуют сделать запасы воды.