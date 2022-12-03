Почему Путин не наносит массированную ракетную атаку: эксперт озвучил 3 причины

Последний массированный обстрел Украины произошел 23 ноября. После того сообщали о том, что на этой неделе будут следующие обстрелы, но пока Путин не спешит их наносить, и на это есть несколько причин.

Такое мнение 24 каналу озвучил экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего. Ранее сообщалось, что Россия может атаковать LNG-терминалы и нефтебазы Евросоюза.

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Причины отсутствия обстрелов

Ступак рассказал, что есть 3 причины того, почему россияне еще не нанесли повторный обстрел после 23 ноября:

Россияне терроризируют украинцев как хулиганы, мол, испугаются или не испугаются нашего самолета.

Россияне тестируют нашу систему ПВО, пытаясь найти слабые места, по которым в будущем ударят.

Россияне отправляют корректировщиков на места предварительных ударов, чтобы проверили масштабы впечатления, а затем анализируют эту информацию.

Анализируют соцсети: твиттер, фейсбук, инстаграмм, где наши опрометчивые граждане выкладывают фото и видео. Для россиян это очень важно, чтобы проанализировать, насколько эффективны были их удары, утвердить перечень следующих целей попадания их ракет,

– отметил экссотрудник СБУ.

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Теория сговора с американцами

Он продолжил, что теория о том, что это американцы договорились с Россией, чтобы та не обстреливала инфраструктуру Украины, а США за это не даст дальнобойные ракеты, авиацию и танки, не похожа на правду. Больше можно поверить в то, что следствие договоренностей США с Китаем, потому что после предыдущих у россиян исчезла риторика о ядерном оружии. Это понятно, потому что Китай заинтересован в том, чтобы у него оставался выход на мировой рынок.

"Китаю выгодно, чтобы не было ядерной войны. Локальные конфликты держат на пульсе, эта договоренность была. Однако относительно того, чтобы не бомбить инфраструктуру – это больше конспирология. Впрочем, конечно, посмотрим, ближайший месяц, ближайшие недели это все покажут", – отметил эксперт Украинского института будущего.

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